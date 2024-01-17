Eski çalıştığı fabrikada çelik kasayı patlattı! 2 milyonluk soygun yapan hırsız MR makinesinde yakalandı

Fabrikanın sahibi Ahmet Turan Kılıç şunları söyledi:

"Pazartesi sabah 08.00 sıralarında işe geldim. Odamı açtığımda odada farklılıklar olduğunu gördüm. Kasanın açılıp içindeki paraların alındığını gördüm. Daha sonrasında durumu polis ekiplerine bildirdim. Ekipler kısa süre içerisinde geldi. 4 ekip gelerek kısa süre içerisinde tespitleri yaptılar. Parmak izlerini aldılar. Polis ekiplerini tebrik ediyorum, kimseyi ayırmadan çocuğumu bile sorguladılar. 9 saat sonra hırsız yakalandı. Bir yere ödeme yapmak için hazırlık yapıyordum. 60 bin Dolar, 40 bin TL ve 400 Euro çaldı. 10 bin Dolar kadar harcamış. Paranın geri kalanını polis ekipleri bize iade etti.

Genel olarak sanayide işçi sıkıntısı var, ben de normalde işe almadan önce denemem lazımdı. 1 buçuk ay çalıştı, daha sonra yapamayınca kendi isteği ile işten ayrıldı. Burada çalışırken kasanın anahtarını kopyalamış. Hafta sonu da işyerine geliyor, aşağıda elektriği kesiyor. Odanın kapısını kırarak kopyaladığı anahtar ile kasadan paraları çalıyor. Güvenlik kameralarının da hard diskini almış. Polis ekipleri komşu fabrikaların güvenlik kameralarını izleyerek çözdüler. 2 saat rahat rahat içeride kalıyor, o saat dilimi içerisinde de işlerini hallediyor. 10 bin dolar ile borçlarını ödemiş, bir tane Iphone almış. Iphone aldığını duyan arkadaşlarım 'Biz bu telefona müşteri olalım, bize ver' diye talep ettiler. İhtiyacından emin olduğum birisini de bulursam veririm"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞÜPHELİ GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüpheli Sezer A.'nın fabrikaya elini kolunu sallayarak girdiği ve fabrikada elektrikleri kestiği için içeride yaklaşık 2 saat kaldığı ve cebine koyduğu yaklaşık 2 milyon lirayı alarak kayıplara karıştığı öğrenildi.