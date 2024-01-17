Almanya’dan 8 milyon Euro çalmıştı: Ortağı yakalandı |Firari Yasemin Gündoğan’ın ise izine Marmaris’te ulaşıldı

Yasemin Gündoğan, 2021'de 8 milyon Euro (262 milyon TL) ile sırra kadem bastı. Kendisine yardım eden arkadaşı Yiğit Tufan, İzmir'de gözaltına alındı. Tutuklandı.
Yasemin Gündoğan, 2021'de 8 milyon Euro (262 milyon TL) ile sırra kadem bastı. Kendisine yardım eden arkadaşı Yiğit Tufan, İzmir'de gözaltına alındı. Tutuklandı.
İkilinin parayı iki ayrı jetle Türkiye'ye getirdikleri saptandı. Firari Gündoğan'ın ise izine Marmaris'te ulaşıldı.
20 dedektif köşe bucak genç kadını arıyor.
"Sarışın" lakaplı Yiğit Tufan'ın, Gündoğan'ın çocukluk arkadaşı olduğu ortaya çıktı.