Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit Samet Aslan’ın babasının vedası duygulandırdı: Seninle gurur duyuyorum oğlum

Onlar vatan için canlarını siper yapanlardı... Onlar şehadet için yola çıkanlardı... "Bir hilal uğruna" şehit olan kahraman askerlerimiz, dün dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı.



Şehit Uzm. Çvş. Samet Aslan için de Amasya'da önceki gün tören yapıldı. Baba Samet Aslan'ın sözleri ağlattı: Vatanıma böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum.



KAHRAMANLARA VEDA

Türkiye, Pençe-Kilit Harekat bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. Kilittepe'deki Türk Bayrağı'nı indirip Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerle 2 saat çatışan 9 kahraman Mehmetçik şehit olurken, 4'ü de yaralandı. Dün, şehitlerimiz için cenaze törenleri yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşı aktı, dualar yankılandı. PKK'ya lanet yağdı. Aksaray'da Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in tabutuna sarılan baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" ifadesini kullandı. Anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" diye ağladı.