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Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit Samet Aslan'ın babasının vedası duygulandırdı: Seninle gurur duyuyorum oğlum

Vatan evlatları, toprağa verildi. Şehit Samet Aslan'ın babasının vedası ise 85 milyonun duygularının özetiydi. Baba Samet Aslan'ın sözleri ağlattı: Vatanıma böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Şehit Samet Aslan’ın babasının vedası duygulandırdı: Seninle gurur duyuyorum oğlum

Onlar vatan için canlarını siper yapanlardı... Onlar şehadet için yola çıkanlardı... "Bir hilal uğruna" şehit olan kahraman askerlerimiz, dün dualarla ebedi yolculuklarına uğurlandı.

Şehit Uzm. Çvş. Samet Aslan için de Amasya'da önceki gün tören yapıldı. Baba Samet Aslan'ın sözleri ağlattı: Vatanıma böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum.


KAHRAMANLARA VEDA
Türkiye, Pençe-Kilit Harekat bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. Kilittepe'deki Türk Bayrağı'nı indirip Türkiye'ye sızmaya çalışan teröristlerle 2 saat çatışan 9 kahraman Mehmetçik şehit olurken, 4'ü de yaralandı. Dün, şehitlerimiz için cenaze törenleri yapıldı. Türkiye'nin dört bir yanında gözyaşı aktı, dualar yankılandı. PKK'ya lanet yağdı. Aksaray'da Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in tabutuna sarılan baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" ifadesini kullandı. Anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" diye ağladı.

BÖYLE Mİ GİDECEKTİN
Niğde'de Şehit Kemal Batur'un kardeşi Cebrail Batur ise cenaze töreninde ağabeyinin askeri kamuflaj montunu giyip, "Ağlamayacağım, dik duracağım" diye haykırdı. Ordu'da son yolculuğuna uğurlanan Er Murat Atar'ın (22) annesi Selma Atar ve kardeşleri, tabuta sarılarak gözyaşı akıttı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için K.Maraş Göksun'da cenaze töreni yapıldı.

Annesi Dürdane Gülmez (58) gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta kaldı. Şehit Ahmet Köroğlu da memleketi Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Serkan Sayın Adıyaman, er Müslüm Özdemir'in cenazesi, K.Maraş Dulkadiroğlu'nda, Şehit Hakan Gün de gözyaşları arasında dualarla G.Antep'te toprağa verildi.


Evcin'in cenazasi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Anne Ferah Evcin, "Böyle mi gidecektin?" diye feryat etti. Emekli polis baba Nazif Evcin ise şehit oğlu için dua etti.


Şehit Murat Atar'ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin cenazesi daha sonra dualar eşliğinde Ordu'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in naaşı, memleketi Aksaray'da Ulu Camii'de düzenlenen cenaze töreninin ardından Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.


Kilittepe'den Türkiye'ye sızmaya sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in cenazesi, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.



İstanbul'da yüzlerce otomobil, üzerlerine Türk bayrakları çekip konvoy halinde PKK'ya lanet yağdırdı.

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