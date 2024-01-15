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"Güvercin" faciası! Arkadaşını ve dedesini vurdu

Son dakika haberleri... Gaziantep'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışmada Halil C., arkadaşı Muhammet Nazmi K. ile dedesi Servet E.'yi av tüfeği ile vurdu.

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 17:53 Güncelleme 15 Ocak 2024, 17:53
Güvercin faciası! Arkadaşını ve dedesini vurdu

Gaziantep'te besledikleri güvercinler nedeniyle çıkan tartışma faciayla sonuçlandı.

Olay, öğleden sonra Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Halil C. ile arkadaşı Muhammet Nazmi K. arasında iddiaya göre besledikleri güvercinler nedeniyle tartışma çıktı.

ARKADAŞINI VE DEDESİNİ VURDU
Tartışmanın büyümesi üzerine Halil C., av tüfeği ile Muhammet Nazmi ile yanındaki dedesi Servet E.'ye ateş edip yaraladı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Dede ile torunun hastanedeki tedavisi sürerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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