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Oğlunu 7 yıl önce şehit vermişti | Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın babası Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla akıllarda kalıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 16:57 Güncelleme 14 Ocak 2024, 16:57
Oğlunu 7 yıl önce şehit vermişti | Bakışlarıyla hafızalara kazınan şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın babası Mehmet Kılıç hayatını kaybetti

Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde 8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.

BAKIŞI AKILLARA KAZINMIŞTI
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti.

Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç'ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Her gören yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi Mehmet Kılıç dün akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şehit babası Kılıç'ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığına götürüldü.

Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

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