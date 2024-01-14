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AK Parti Trabzon Hayrat, Köprübaşı, Maçka Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, AK Parti Trabzon Hayrat, Köprübaşı, Maçka Belediye Başkan adayı kim oldu?

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Giriş Tarihi 14 Ocak 2024, 17:07 Güncelleme 14 Ocak 2024, 17:07
AK Parti Trabzon Hayrat, Köprübaşı, Maçka Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Trabzon'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının ertelendiğini bildirdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir." ifadelerini kullandı.

Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı bir program düzenlenmesi planlanıyor.

MHP

MHP Trabzon'un bazı illeri için aday listesini açıkladı.

ÇARŞIBAŞI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: MÜMİN NUHOĞLU

ŞALPAZARI İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: REFİK KURUKIZ

CHP

CHP bazı ilçelerdeki Trabzon Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

TRABZON AKÇAABAT: OSMAN KALYONCU
TRABZON BEŞİKDÜZÜ: BURHAN CAHİT ERDEM
TRABZON MAÇKA: MUSA TURAN
TRABZON TONYA: MUHAMMET BAŞKAN

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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