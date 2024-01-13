Tatil için Türkiye’ye gelmişti! Kayıp Rus kadın Antalya’da ölü bulundu

Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak kendisine bir daha da ulaşılamadı.





8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda sırra kadem bastı. Rus turistin bir arkadaşı, yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusu yaptı. Denizden ve karadan arama çalışması yapıldı.