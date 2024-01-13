Tatil için Türkiye’ye gelmişti! Kayıp Rus kadın Antalya’da ölü bulundu

Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak kendisine bir daha da ulaşılamadı.
Antalya Kemer'deki 5 yıldızlı otele 31 Aralık'ta tatil için gelen Rus vatandaşı Nadezhda Larygina, 4 Ocak'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıktı. Ancak kendisine bir daha da ulaşılamadı.
8 Ocak'ta ülkesine dönmesi gereken kadın, bir anda sırra kadem bastı. Rus turistin bir arkadaşı, yaşanan durum karşısında harekete geçerek kayıp başvurusu yaptı. Denizden ve karadan arama çalışması yapıldı.
Önceki gün genç kadının telefonuna rastlayan 40 kişilik ekip, Larygina'nın cansız bedenini de Çalış Tepesi mevkiinde yerde yatarken buldu. Ceset, sarp ve kayalık olan bölgeden ekipler tarafından aşağı indirilip Kemer Devlet hastanesi morguna kaldırıldı.