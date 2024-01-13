Dünya Ekonomik Forumu, İsviçre'nin Davos kentinde 17 Ocak'ta başlayacak... Küresel krizlere zemin hazırlayan gizli toplantıların da yapıldığı Davos, korkunç bir tatbikatın tüm detaylarını da hazırladı. Klaus Schwab liderliğinde "Hastalık X" (Disease X) adlı gizemli bir hastalıkla ilgili masa başı tatbikatı düzenleyecek.



Toplantıda, olası bir pandemiye karşı sağlık hizmetlerinin hazırlıklı olması ele alınacak. Forum, Covid-19'den 20 kat daha ölümcül olabilecek "Hastalık X"konusunda uyarılarda bulunmayı planlarken, bu riskin gelecek yıl had safhaya çıkacağına dikkat çekildi. WEF'in "Hastalık X" tatbikatı, Ekim 2019'da Dünya Ekonomik Forumu ile Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın himayesinde gerçekleştirilen ve bir Coronavirüs pandemisini içeren bir hazırlık tatbikatı olan 'Event 201'i anımsatıyor.