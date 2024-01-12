Son dakika: Gaziantep’te 15 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak

VALİLİK KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 9 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen 2009 doğumlu (A.Z)'nin darp edilmesi olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ivedilikle yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu tespit edilen (H.Ö) ve (M.F.K) adlı şahıslar yakalanmış olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Şahısların arşiv kayıtlarının incelenmesinde (H.Ö) adlı şahsın taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan mağdura acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.