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NASA’da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Türkiye’ye geri geldi: "Artık ülkem için çalışacağım"

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) 10 yıldır astrofizikçi ve derin uzay iletişimcisi olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, uzay teknolojisinde potansiyeline inandığı için ülkesine dönmeyi tercih etti. İşte sizler için derlediğimiz 12 Ocak tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ocak 2024 Güncelleme 12 Ocak 2024, 06:59
NASA’da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Türkiye’ye geri geldi: Artık ülkem için çalışacağım

Umut Yıldız, Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü'nde lisans ve Hollanda Groningen Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Leiden Üniversitesi Gözlemevi'nde de Molekül Astrofiziği alanında doktorasını tamamladı. Son 10 yıldır birçok meslektaşının çalışmak isteyeceği NASA'da görev yapan Yıldız, edindiği birikimleri ülkesine aktarmak için uzay teknolojileri üzerine çalışan bir Türk şirketine transfer oldu. Yıldız şunları söyledi:

Uzun yıllar ülkemden ayrı kaldım ve çok özledim. Bu özlemin yanında Türkiye'nin uzay teknolojilerinde fırsatlara açık olduğunu gördüğüm için dönmeyi tercih ettim. Türk şirketleri uzay teknolojileri konusundaki trendi yakaladı. Bilim merkezlerinin sayılarının artırılmasını istiyorum. Şu anda Hakkari'de bir bilim merkezi yapmak için uğraşıyoruz."

PENÇE'DEN ACI HABER
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda, PKK'lı teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın şehit olduğunu, bir askerin de yaralandığını bildirdi. Yaralı askerin hastanede tedavisinin sürdüğü, bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.



AKADEMİK AJAN
MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın açıkladığı Milli İstihbarat Akademisi'nin ayrıntıları internet sayfasında yer aldı. Buna göre, 6 Ocak itibarıyla faaliyetlerine başlayan Akademi, istihbarat, güvenlik ve strateji alanlarında lisansüstü eğitim ve bilimsel araştırmalar gerçekleştirecek. Okulun Türkiye'de istihbarat alanının bir bilim dalı olarak yerleştirilmesi ve geliştirilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Bu programlarda eğitim gören öğrenciler, istihbarat, güvenlik, strateji, bölge çalışmaları, siber güvenlik ve kriptoloji, uydu-uzay sistemleri, yapay zeka ile veri analitiği ve benzeri alanlarda çalışmalar yürütebilecek.

DENİZ KIZLARI
Dünyaca ünlü yolcu gemilerinde kaptanlık yapan İzmirli Hande İpek Yamanel ile İrem Düzdaban, kadınlara örnek oluyor. Birinci kaptan İrem Düzdaban, "Dışarıdan pembe gibi görünüyor ama çok zor bir sektör. Fakat yapamayacağımız bir iş değildi" dedi. Kaptan Hande İpek Yamanel ise "2,5 yıldır kruvaziyer gemilerinde çalışıyorum. Bizden önce kadın zabit yoktu yolcu gemilerinde. Yolu açmış olduk" diye konuştu.

HAVA DURUMU!
Bingöl'ün Karlıova İlçesi'ndeki 2 bin 500 rakımlı Kartal Tepesi'nde kar kalınlığı tam 4 metreye ulaştı. İş makinesinin karla mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Kepçenin kar içinde neredeyse kaybolduğu görüldü.

182 MİLYON DEVRETTİ
6 bilen çıkmayınca 181 milyon 904 bin lira devretti. 5 bilenler 69 bin 993'er, 4 bilenler bin 688'er, 3 bilenler 93'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

TERS BAKTIN CİNAYETİ
İstanbul Kemerburgaz'daki İBB Katı Atık Tesisi'nde dün sabah İBB personeli Erdal Y, Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli Serdar Karaçeper'e "Neden ters ters bakıyorsun" tartışması yaşadı. Olay kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Erdal Y, yanında bulunan bıçakla Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Talihsiz adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaçeper, kurtarılamadı. Tutuklanan Erdal Y.'nin "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da kaydı olduğu anlaşıldı.

'KAN'DIRIM
Bursa'da Ü.U. adlı kadının yönetimindeki cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olan araç, virajda savrulup kaldırıma çıktı. Okul çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürüyen 8. sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (14) çarptı. Talihsiz kız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.U. tutuklandı.

10 AZILI SUÇLUYU KAFESLEDİK
İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ile arama kaydı olan 10 kişi, İstanbul'da düzenlenen "Kafes" operasyonuyla yakalandı. Zanlıların dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan arandığı anlaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" mesajı paylaştı.

MANDALİNA DOLMASI
Tokat Turhal'da kooperatif üyesi kadınlar, mandalinayı "sıfır atık" mantığıyla değerlendirdi. Kabuğundan dolma, içinden mandalina ekşisi, kestikleri kabuğundan ise un yaptı. Üretici kadınlar "Bu ürünlerimiz patentli. İnsanların ilgisini çekiyor. Mesela mandalina ekşisi Çin'e kadar gitti" diye konuştu.

ÖZEL ARIYORUS
Rus Nadezhda Larygina, Antalya'da kayboldu. Bulunması için 39 kişilik ekip kuruldu.

'VAZO'YET KÖTÜ
Aksaray'da Mevlüt Ç. (62), eşi Yeter Ç. (56) ile tartıştı. Masadaki vazoyu fırlattı. Karısı da kırılan parçayı ona attı. Her ikisi de kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Sonra da dert yandı: 40 yıllık evliyiz. Bu ilk kavgamız!

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