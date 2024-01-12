NASA’da çalışan astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, Türkiye’ye geri geldi: "Artık ülkem için çalışacağım"

DENİZ KIZLARI Dünyaca ünlü yolcu gemilerinde kaptanlık yapan İzmirli Hande İpek Yamanel ile İrem Düzdaban, kadınlara örnek oluyor. Birinci kaptan İrem Düzdaban, "Dışarıdan pembe gibi görünüyor ama çok zor bir sektör. Fakat yapamayacağımız bir iş değildi" dedi. Kaptan Hande İpek Yamanel ise "2,5 yıldır kruvaziyer gemilerinde çalışıyorum. Bizden önce kadın zabit yoktu yolcu gemilerinde. Yolu açmış olduk" diye konuştu.

182 MİLYON DEVRETTİ

6 bilen çıkmayınca 181 milyon 904 bin lira devretti. 5 bilenler 69 bin 993'er, 4 bilenler bin 688'er, 3 bilenler 93'er, 2 bilenler ise 10'ar lira alacak.

TERS BAKTIN CİNAYETİ

İstanbul Kemerburgaz'daki İBB Katı Atık Tesisi'nde dün sabah İBB personeli Erdal Y, Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli Serdar Karaçeper'e "Neden ters ters bakıyorsun" tartışması yaşadı. Olay kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Erdal Y, yanında bulunan bıçakla Karaçeper'i sırtından bıçakladı. Talihsiz adam, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karaçeper, kurtarılamadı. Tutuklanan Erdal Y.'nin "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan da kaydı olduğu anlaşıldı.

'KAN'DIRIM

Bursa'da Ü.U. adlı kadının yönetimindeki cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Aşırı süratli olan araç, virajda savrulup kaldırıma çıktı. Okul çıkışı evine gitmek için otobüs durağına yürüyen 8. sınıf öğrencisi Beyza Nur Gecü'ye (14) çarptı. Talihsiz kız, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ü.U. tutuklandı.



10 AZILI SUÇLUYU KAFESLEDİK

İran, Güney Kore, Suriye, Çin, Özbekistan ve İsviçre tarafından haklarında Interpol'ün Kırmızı Bülten ile arama kaydı olan 10 kişi, İstanbul'da düzenlenen "Kafes" operasyonuyla yakalandı. Zanlıların dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan arandığı anlaşıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" mesajı paylaştı.

MANDALİNA DOLMASI

Tokat Turhal'da kooperatif üyesi kadınlar, mandalinayı "sıfır atık" mantığıyla değerlendirdi. Kabuğundan dolma, içinden mandalina ekşisi, kestikleri kabuğundan ise un yaptı. Üretici kadınlar "Bu ürünlerimiz patentli. İnsanların ilgisini çekiyor. Mesela mandalina ekşisi Çin'e kadar gitti" diye konuştu.

ÖZEL ARIYORUS

Rus Nadezhda Larygina, Antalya'da kayboldu. Bulunması için 39 kişilik ekip kuruldu.



'VAZO'YET KÖTÜ

Aksaray'da Mevlüt Ç. (62), eşi Yeter Ç. (56) ile tartıştı. Masadaki vazoyu fırlattı. Karısı da kırılan parçayı ona attı. Her ikisi de kanlar içinde kaldı. Hastaneye kaldırıldı. Sonra da dert yandı: 40 yıllık evliyiz. Bu ilk kavgamız!