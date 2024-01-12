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AK Parti Mersin Yenişehir, Anamur, Aydıncık Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, AK Parti Mersin Yenişehir, Anamur, Aydıncık Belediye Başkan adayı kim oldu?

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 22:55 Güncelleme 12 Ocak 2024, 22:55
AK Parti Mersin Yenişehir, Anamur, Aydıncık Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Mersin'in seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptıklarını hatırlattı.

Bu hafta pazar günü de Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız." dedi.

MHP

MHP Mersin'in illeri için aday listesini açıkladı.

ANAMUR İlçe Belediye Başkan Adayı: Hidayet Kılınç

BOZYAZI İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Çetinkaya

ÇAMLIYAYLA İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Rıza Genç

ERDEMLİ İlçe Belediye Başkan Adayı: Mustafa Kara

GÜLNAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Fatih Önge

MUT İlçe Belediye Başkan Adayı: Volkan Şeker

SİLİFKE İlçe Belediye Başkan Adayı: Sadık Altınok

TARSUS İlçe Belediye Başkan Adayı: Mahmut Tat

TOROSLAR İlçe Belediye Başkan Adayı: Ali Öz

CHP

CHP ilçe ilçe Mersin Belediye Başkan adayları açıklandı.

MERSİN: VAHAP SEÇER
MERSİN ANAMUR: DURMUŞ DENİZ
MERSİN AYDINCIK: ÖZKAN KILIÇARPA
MERSİN BOZYAZI: BAYKAL ARIDENİZ
MERSİN ÇAMLIYAYLA: GÜLAY ŞİMŞEK
MERSİN ERDEMLİ: MEHMET MAVİ
MERSİN GÜLNAR: BAYRAM ALİ DEDE
MERSİN MEZİTLİ: AHMET SERKAN TUNCER
MERSİN MUT: GÜLSÜM KEVSER MUT
MERSİN SİLİFKE: MUSTAFA TURGUT
MERSİN TARSUS: ALİ BOLTAÇ
MERSİN YENİŞEHİR: ABDULLAH ÖZYİĞİT

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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