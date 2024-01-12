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AK Parti Adana Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Türkiye'de her 5 yılda bir düzenlenen yerel seçimlere doğru geri sayım başladı. 2024 yılında gerçekleşecek olan il, ilçe, köy ve mahalle seçimleri, vatandaşlar tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Bu seçimlerde, belediye başkanları ve muhtarlar için aday belirleme süreci, AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin stratejik tercihleriyle şekillenecek. Peki, AK Parti Adana Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu?

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 15:19 Güncelleme 12 Ocak 2024, 15:19
AK Parti Adana Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli Belediye Başkan adayı kim oldu? 31 Mart 2024 AK Parti MHP-Cumhur İttifakı CHP İYİ Parti ilçe belediye başkan adayları

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, Adana'nın seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor.

AK PARTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçtiğimiz pazar günü İstanbul merkezli olarak bazı büyükşehirlerle illerin açıklamalarını yaptıklarını hatırlattı.

Bu hafta pazar günü de Ankara merkezli olarak büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacaklarını belirten Erdoğan, "Şu anda ön açıklamaları arkadaşlarımız yapıyor. Pazara yetiştirmeye gayret ediyoruz. Pazar günü inşallah Ankara merkezli olarak büyük ihtimalle ATO Kongre Salonu'nda bu toplantımızı yapıp yine büyükşehirlerle kalan illerimizin açıklamasını yapacağız." dedi.

MHP

MHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde 2 büyükşehir, 12 il ve 41 büyükşehir ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

İşte MHP Adana ilçe belediye başkan adayları...

ÇUKUROVA BÜYÜKŞEHİR İLÇE / FİRDEVS CİNGÖZLER
FEKE BÜYÜKŞEHİR İLÇE / AHMET ŞENER
MAMOĞLU BÜYÜKŞEHİR İLÇE / MEHMET AYDIN KANGUR
KARAİSALI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / BEKİR ŞİMŞEK
KARATAŞ BÜYÜKŞEHİR İLÇE / NECİP TOPUZ
KOZAN BÜYÜKŞEHİR İLÇE / MUSTAFA ATLI
POZANTI BÜYÜKŞEHİR İLÇE / ALİ AVAN
SAİMBEYLİ BÜYÜKŞEHİR İLÇE / VEDAT CENGİZ
SARIÇAM BÜYÜKŞEHİR İLÇE / BİLAL ULUDAĞ
YUMURTALIK BÜYÜKŞEHİR İLÇE / AYDIN KÜTÜKOĞLU

CHP

CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar oldu.

Henüz ilçeler için açıklama gelmedi.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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