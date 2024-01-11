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Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etmişti: Kan donduran paylaşımı ortaya çıktı!

Mühendis Aydın Aksakdemir, bir rezidansın otoparkında tartıştığı eski eşi Şule Karamercan’ı tabancayla hayattan kopardı. Daha sonra da canına kıydı. Kadına şiddeti eleştiren paylaşımı ortaya çıktı: Kadını öldürebilir ancak öpemezsiniz.

Ümit Erkan Demircan Ümit Erkan Demircan takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ocak 2024 Güncelleme 11 Ocak 2024, 07:02
Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etmişti: Kan donduran paylaşımı ortaya çıktı!

Aydın Efeler'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir firmada roket mühendisi olarak görev yapan Aydın Aksakdemir, kısa bir süre önce eşi Şule Karamercan'dan boşandı. Önceki akşam ise bir rezidansın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içerisinde tartışmaya başladı.

KOMŞUYU DA YARALADI
Otoparkta bağrışmaları duyan site komşusu M.K. soluğu ikilinin yanında aldı. Araçtan inen eski eşler, dışarıda da kavgaya devam etti. Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp belindeki tabancayı çıkartan Aksakdemir, önce kavgayı ayırmaya çalışan M.K'ye ateş etti. Ardından Karamercan'a kurşun yağdırdı.

Daha sonra aynı silahla kafasına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksakdemir ve Karamercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan M.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

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