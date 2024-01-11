Tartıştığı eski eşini öldürüp intihar etmişti: Kan donduran paylaşımı ortaya çıktı!

Aydın Efeler'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Bir firmada roket mühendisi olarak görev yapan Aydın Aksakdemir, kısa bir süre önce eşi Şule Karamercan'dan boşandı. Önceki akşam ise bir rezidansın otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içerisinde tartışmaya başladı.