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11 Ocak 2024 İL İL SAHUR- İFTAR VAKTİ! Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır 2024?

Regaip Kandili, İslam dünyası için manevi değeri yüksek, özel bir gecedir. Bu mübarek gecede oruç tutmak, müslümanlar arasında sevilen ve tercih edilen bir ibadet şeklidir. Peki, 2024 yılında Regaip Kandili orucu ne zaman başlayacak ve saat kaçta açılacak? 2024 yılında Regaip Kandili, 11 Ocak'ta idrak edilecek. Bu kutsal günde oruç tutmak isteyen müslümanlar, sahur ve iftar vakitlerine göre oruçlarını tutacaklar. Türkiye'nin farklı illerinde sahur ve iftar vakitleri değişiklik gösterebilir. Bu yüzden, oruç tutacak kişilerin bulundukları ilin vakitlerini göz önünde bulundurmaları önemlidir.

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 08:48 Güncelleme 11 Ocak 2024, 08:48
11 Ocak 2024 İL İL SAHUR- İFTAR VAKTİ! Regaip Kandili orucu ne zaman, saat kaçta açılır 2024?

Regaip Kandili, İslami takvimde önemli bir yere sahip olan beş mübarek kandilden biridir. Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece olarak kutlanan Regaip Kandili, müslümanlar için bereketli ve duaların kabul olduğuna inanılan özel bir zaman dilimidir. Peki, Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu? 2024 Regaip Kandili orucu ne zaman, hangi gün tutulur, nasıl niyet edilir? İşte detaylar ve Diyanet'in açıklamaları...

REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.



Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

REGAİP KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Regaip Kandili orucunun niyeti için şu açıklamayı yapmıştır:

"Regaip Kandili orucu, nafile bir oruçtur. Bu oruç için, 'yarınki Regaip Kandili orucuna niyet ettim' şeklinde niyet etmek yeterlidir. Ayrıca, 'Allah rızası için Regaip Kandili orucuna niyet ettim' şeklinde de niyet edilebilir."

Bu nedenle, Regaip Kandili orucu tutacak olan kişiler, yukarıdaki şekilde niyet ederek oruçlarını tutabilirler. Niyet etmek için, sahura kalkmak ve oruç tutmaya niyet etmek yeterlidir.

11 OCAK PERŞEMBE SAHUR-İMSAK VAKTİ 2024

Diyanet resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre 26 Ocak Perşembe günü imsak vakti İstanbul için 06.51'dir.

11 OCAK PERŞEMBE İFTAR VAKTİ 2024

İstanbul'da akşam ezanı 18:02'de okunacak. Kandilde oruç tutan İstanbul'daki Mümin vatandaşlar için akşam 18:02'de oruçlarını açacak.

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