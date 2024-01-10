Lüks semtlerin torbacısının eğitimini duyan şaştı kaldı! Polis suçüstü yaptı! Sosyetenin önde gelen isimlerine satıyormuş

Çalışmaların ardından Umut G. ve birlikte hareket ettiği Serdar A. uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı.

115 gram skunkla yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde, toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk, bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi.

AVUKAT KİMLİĞİ İLE KONTROLLERE GİRMİYORDU

İddialara göre U.G.'nin, avukat kimliğini kullanarak, polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ettiği öğrenildi. Soruşturmanın ardından Avukat U.G. ve S.A. isimli kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.