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Google'de ne çok o soru aratıldı! 88 nerenin plakası sorusu sosyal medyayı salladı! Meğer yanıtı...

2023 yılının sona ermesiyle birlikte Google arama motoru, Türkiye'de en çok merak edilen soruları ortaya koydu. Bu sorular arasında öne çıkan ve kullanıcıların dikkatini çeken "88 nerenin plakası?" sorusu oldu. Bu soru, internet kullanıcılarının yoğun ilgisi ve merakıyla karşı karşıya kaldı. İşte bu sorunun yanıtı...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 09:35 Güncelleme 10 Ocak 2024, 09:35
Google’de ne çok o soru aratıldı! 88 nerenin plakası sorusu sosyal medyayı salladı! Meğer yanıtı...

2023 yılını geride bırakırken Google arama motorunda en çok aratılan soru da belli oldu. '88 nerenin plakası' sorusu, 2023 yılında Google'da en çok aranan araba plakası oldu. İşte detaylar.

88 NERENİN PLAKASI?

2023 yılında, Google'da en popüler arama ''88 nerenin plakası?'' olarak belirlendi.

'88 nerenin plakası?' sorusu, araştırma trendlerindeki yüksek ilgi nedeniyle 2023 yılında Google'da en çok aranan soru oldu.

MEĞER DİZİDE KULLANILMIŞ

Bir dijital platformda yayınlanan dizide kullanılan plaka vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Dizideki 88 plakasının görüldüğü sahne çok konuşulurken plaka sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ülkemizde 88 plaka kodu bulunmamaktadır.

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