2023 yılını geride bırakırken Google arama motorunda en çok aratılan soru da belli oldu. '88 nerenin plakası' sorusu, 2023 yılında Google'da en çok aranan araba plakası oldu. İşte detaylar.
2023 yılını geride bırakırken Google arama motorunda en çok aratılan soru da belli oldu. '88 nerenin plakası' sorusu, 2023 yılında Google'da en çok aranan araba plakası oldu. İşte detaylar.
88 NERENİN PLAKASI?
2023 yılında, Google'da en popüler arama ''88 nerenin plakası?'' olarak belirlendi.
'88 nerenin plakası?' sorusu, araştırma trendlerindeki yüksek ilgi nedeniyle 2023 yılında Google'da en çok aranan soru oldu.
MEĞER DİZİDE KULLANILMIŞ
Bir dijital platformda yayınlanan dizide kullanılan plaka vatandaşları araştırmalara yönlendirdi. Dizideki 88 plakasının görüldüğü sahne çok konuşulurken plaka sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ülkemizde 88 plaka kodu bulunmamaktadır.