Müge Anlı’da piknik itirafı: Kavuk olayının sır perdesi aralandı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine korkunç bir cinayetin kan donduran detayları ortaya çıktı... 4 Temmuz'dan beri haber alınamayan 31 yaşındaki genç aşçı Yusuf Kavuk 'un cansız bedeni Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eş zamanlı operasyonla; Yusuf Kavuk 'un sevgilisi Derya Altun, Altun'un annesi ve kız kardeşini, olayda başından beri adı geçen Harun Ateş 'i gözaltına aldı. Canlı yayında ortaya çıkan detaya göre Derya Altun ile Harun Ateş'in ilişki yaşadığı kesinleşti. Harun Ateş, arkadaşı olan Kavuk'u öldürdüğünü itiraf etti.

Kavuk ailesi de duruma isyah etti. Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" ifadelerini kullandı. Ailesi oğullarının Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtmişti.