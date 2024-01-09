Esenyurt’ta ani manevrayla anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoföre ceza

İstanbul Esenyurt'ta ani manevra yaparak, tartıştığı anne ve çocuğunun minibüs içinde düşmesine yol açan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, 34 TMF 87 plakalı minibüse 2 çocuğuyla binen kadın, aracın yanlış olduğunu anlayınca ücret ödemeden inmek istedi. Bunun üzerine minibüs şoförü E.G. ile kadın arasında tartışma çıktı. Sürücü, kapıları açmayıp bir anda hızlanarak anne ve çocuğunu araç içerisinde düşürdü. Olaya ilişkin çalışma başlatan İBB ekipleri, şoför hakkında, Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi (TUDES) kapsamında "kamu güvenliği, insan sağlığı ve genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunulması" maddesinden işlem yaptı.

Araç ruhsatı geçici olarak askıya alınan ve Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edilen sürücüye ayrıca zabıta ekiplerince 2 bin 52 lira idari para cezası uygulandı.



ARAÇTAN İNDİRMEDİ GAZA BASTI

Olay, 7 Ocak akşamı saatlerinde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın çocukları ile 34 TMF 87 plakalı minibüse binip Esenyurt Dereyolu mevkiinde ineceğini söyledi.