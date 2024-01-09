SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Deniz ulaşımına fırtına engeli! O ilde yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak

Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 23:15 Güncelleme 09 Ocak 2024, 23:15
Deniz ulaşımına fırtına engeli! O ilde yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak

Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA