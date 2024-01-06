Gaziosmanpaşa’da balyozlu trafik kavgası! Saniye saniye kamerada

İstanbul Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı.
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da yol verme tartışmasında araçlarından inen sürücüler birbirlerinin araç camlarını balyozla kırdı.
Gaziosmanpaşa'da seyir halindeki iki aracın sahibi sözlü olarak tartışmaya başladı.
BALYOZLA SALDIRDI
Kavganın büyümesiyle şahıslardan biri tartıştığı kişinin aracının üzerine çıktı.
Ardından ellerinde balyoz bulunan şahıslar birbirlerinin araç camlarını kırdı.
Görüntüde taraflarını aracın üzerinde şahısların balyoz ile birbirlerine saldırdı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Çevredeki vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.