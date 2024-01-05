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Pendik'te yangın! Acı haber geldi

Pendik'te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek isteyen 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 16:17 Güncelleme 05 Ocak 2024, 16:36
Pendik’te yangın! Acı haber geldi

İstanbul Pendik'te bir sitede bulunan 8 katlı binanın birinci katında çıkan yangında 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın hayatını kaybetti.

Pendik'te feci olay!

Yangın, saat 12.00 sıralarında, Şeyhli Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, 8 katlı binanın birinci katındaki dairenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine yangın, tüm mutfağı sardı.

YAŞLI KADIN ALEVLERE MÜDAHALE ETMEK İSTEDİ
O sırada mutfakta bulunan 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın, alevlere müdahale etmek istedi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Sağlık ve itfaiye ekipleri evde yaptıkları incelemede, 83 yaşındaki Hacer Güler Ancın'ın yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Ancın'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan Hacer Güler Ancın'ın 2 yıl önce eşini koronavirüsten kaybettiği ve 2 yıldır yalnız yaşadığı öğrenildi. Ekipler, yangınla ilgili çalışma başlattı.

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