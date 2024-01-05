15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde otomobil alev topuna döndü!

Yangın, saat 18.30 sıralarında D-100 karayolu Ankara istikameti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmesi üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.