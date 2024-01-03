Yoğun sis hava trafiğini alt üst etti! İzmir’de uçak seferleri iptal edildi

İzmir 'de gece saatlerinde etkili olmaya başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı 'nın bulunduğu Gaziemir ilçesinde de yoğun sis etkili oluyor.





Gece yarısından bu yana gidiş ve geliş olmak üzere 16 uçak seferi iptal edildi. 22 sefer de gecikmeli gerçekleştirildi.

İŞTE O SEFERLER:

İZMİR HAVALİMANI GİDEN UÇUŞLAR

İZMİR HAVALİMANI GELEN UÇUŞLAR

İptal olan sefer bilgilerine Pegasus ve THY'nin internet sitesi üzerinden bilet bilgilerinizi girerek de öğrenebilirsiniz.