’The wang videoz’ nickli sosyal medya fenomeni izlenme uğruna canını tehlikeye attı! Metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı

'The Wang Videoz' nickli sosyal medya fenomeni izlenmek uğruna canını tehlikeye attı.
İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
'The Wang Videoz' nickli sosyal medya fenomeni izlenmek uğruna canını tehlikeye attı.
İstanbul'da metrobüsün üzerine çıkarak iki durak gitmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.
GÜVENLİK GÖREVLİLERİ FARK ETTİ
Alınan bilgiye göre, Topkapı-Şehit Mustafa Cambaz Metrobüs Durağı'nda bir kişi panele tırmanarak metrobüsün üzerine çıktı.
İki durak metrobüsün üzerinde giden kişiyi Edirnekapı Durağı'nda güvenlik görevlileri fark etti.
ŞİKAYETÇİ OLUNACAK
Görevliler, şahsı aşağı indirirken, İETT'nin şikayetçi olacağı öğrenildi. Öte yandan, şahsın metrobüsün üzerine çıkması ve güvenlik görevlilerince aşağı indirilmesi kameralara yansıdı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DALGA GEÇTİ
Skandal olay büyük tepkilere neden olurken sosyal medya fenomeni yaptığı rezilliği tiye aldı. Fenomen kişi "Bana sıkıntı olursa #freewang" ifadelerini kullandı.
İLK OLAYI DEĞİL
Metrobüsün üzerinde izleme uğruna canını tehlikeye atan 'The Wang Videoz' nickli sosyal medya fenomenin daha önce de Haliç Metrosu, Unkapanı Köprüsü ve hareket halindeki vapurlardan denize atlayarak videolar çektiği görüldü.