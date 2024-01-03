’The wang videoz’ nickli sosyal medya fenomeni izlenme uğruna canını tehlikeye attı! Metrobüsün üzerinde yolculuk yaptı





SOSYAL MEDYA HESABINDAN DALGA GEÇTİ

Skandal olay büyük tepkilere neden olurken sosyal medya fenomeni yaptığı rezilliği tiye aldı. Fenomen kişi "Bana sıkıntı olursa #freewang" ifadelerini kullandı.



İLK OLAYI DEĞİL

Metrobüsün üzerinde izleme uğruna canını tehlikeye atan 'The Wang Videoz' nickli sosyal medya fenomenin daha önce de Haliç Metrosu, Unkapanı Köprüsü ve hareket halindeki vapurlardan denize atlayarak videolar çektiği görüldü.

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