Fırında cinayet! Husumetlisini bıçaklayarak öldürdü

Adıyaman'da, Mehmet D. isimli bir şahıs aralarında husumet bulunan Ramazan Karataş'ı (40) çalıştığı fırında öldürdü.

Olay, gece geç saatlerde Sümerevler Mahallesi'nde meydana geldi. Pide fırınında çalışan Ramazan Karataş ile yanına gelen husumetlisi Mehmet D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLADI

Kısa sürede büyüyen sebebi bilinmeyen tartışma sırasında Mehmet D. yanındaki bıçakla Ramazan Karataş'ı yaraladı. Kanlar içerisinde kalan Karataş'ı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Ramazan Karataş, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşamını yitiren Karataş'ın cenazesi otopsi için morga konulurken, olayın ardından kaçan Mehmet D. ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.