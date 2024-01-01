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Sinop'ta yangın: 5 ev zarar gördü 2 kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir evde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.5 evin zarar gördüğü yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 13:26 Güncelleme 01 Ocak 2024, 13:27
Sinop’ta yangın: 5 ev zarar gördü 2 kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Dağtabaklı köyünde Reşit Sevimoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

4 EVE DAHA SIÇRADI
İhbar üzerine bölgeye AFAD, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ile Boyabat ve Saraydüzü Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle 4 eve daha sıçrayan yangın, ekiplerin 4 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında zarar gören evlerin enkazlarında arama yapan ekipler, Reşit ve Münevver Sevimoğlu'nun cesetlerine ulaştı.

Cenazeler incelemelerin ardından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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