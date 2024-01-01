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Bu yılın milyoneri turnayı gözünden vurdu! 400 milyon lira ile neler alınır?

Milli Piyango, bu yılbaşında 400 milyon liralık rekor ikramiye dağıtacak. Kazanan, bu parayla çok büyük bir zenginliğin kapısını aralayacak. Peki, 400 milyon lira ile neler alınır? İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 01 Ocak 2024 Güncelleme 01 Ocak 2024, 07:01
Bu yılın milyoneri turnayı gözünden vurdu! 400 milyon lira ile neler alınır?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Peki, 400 milyon lira ile neler alınır? İşte detaylar...


BOĞAZ'DA 7+1 500 METREKARE 4 YALI




BODRUM'DA 25 LÜKS VİLLA


BÜYÜKADA'DA 9 ADET YALI




FERRARİ 20 ADET OTOMOBİL




TANESİ 27 MİLYON LİRADAN 15 ADET LÜKS YAT




TANESİ 1 MİLYON DOLARDAN 14 ADET JET


120 BİN ADET ÇEYREK ALTIN

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