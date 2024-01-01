Bu yılın milyoneri turnayı gözünden vurdu! 400 milyon lira ile neler alınır?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Peki, 400 milyon lira ile neler alınır? İşte detaylar...
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi sona erdi. 400 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar 3-5-5-0-0-5-4 olarak açıklandı. Peki, 400 milyon lira ile neler alınır? İşte detaylar...
BOĞAZ'DA 7+1 500 METREKARE 4 YALI
BODRUM'DA 25 LÜKS VİLLA
BÜYÜKADA'DA 9 ADET YALI
FERRARİ 20 ADET OTOMOBİL
TANESİ 27 MİLYON LİRADAN 15 ADET LÜKS YAT
TANESİ 1 MİLYON DOLARDAN 14 ADET JET