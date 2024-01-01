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1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün AVM'ler açık mı? 1 Ocak Pazartesi AVM'ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

1 Ocak resmi tatilde alışveriş merkezlerine gidecek olan vatandaşlar internette AVM'lerin 1 Ocak AVM çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Yeni yılın gelmesiyle beraber AVM'lerin 1 Ocak'ta kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. Peki, 1 Ocak AVM çalışma saatleri nasıl? Bugün AVM'ler kaça kadar açık? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 08:53 Güncelleme 01 Ocak 2024, 08:55
1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün AVM’ler açık mı? 1 Ocak Pazartesi AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

1 Ocak tarihlerinde alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatilde AVM'lerin açık olup olmadığı, açık ise hangi saatlere kadar hizmet verdikleri önemli bir konu haline geliyor.

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ve okullar kapalı olacak. Alışveriş merkezleri ise açık olacak. Ancak genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

1 Ocak ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir.

2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi

📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)

📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma

📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)

📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba

📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

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