1 Ocak AVM çalışma saatleri: Bugün AVM’ler açık mı? 1 Ocak Pazartesi AVM’ler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

1 Ocak tarihlerinde alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatilde AVM'lerin açık olup olmadığı, açık ise hangi saatlere kadar hizmet verdikleri önemli bir konu haline geliyor.
1 Ocak tarihlerinde alışveriş merkezlerinin (AVM) çalışma saatlerini merak ediyor. Resmi tatilde AVM'lerin açık olup olmadığı, açık ise hangi saatlere kadar hizmet verdikleri önemli bir konu haline geliyor.
1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI, SAAT KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?
2024 yılında 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak'ta resmi kurum ve kuruluşlar ve okullar kapalı olacak. Alışveriş merkezleri ise açık olacak. Ancak genellikle 1 Ocak'ta AVM'ler daha geç açılmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına gideceğiniz alışveriş merkezinin iletişim numarasından bilgi almanız gerekmektedir.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
1 Ocak ülkemizde de resmi tatil olarak kabul edilmiştir.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
📅Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi
📅Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı (yarım gün- öğleden sonra tatil)
📅Ramazan Bayramı: 10 Nisan Çarşamba - 11 Nisan Perşembe - 12 Nisan Cuma
📅23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
📅1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
📅19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
📅Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi (yarım gün - öğleden sonra)
📅Kurban Bayramı:16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı, 19 Haziran Çarşamba
📅15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi
📅30 Ağustos Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
📅29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı