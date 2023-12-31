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Maslak'ta bir kadın otomobilin içinde darp edildi: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberi! İstanbul Maslak'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 10:21 Güncelleme 31 Aralık 2023, 10:21
Maslak’ta bir kadın otomobilin içinde darp edildi: O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, geçtiğimiz gün Maslak'ta yaşandı. Trafikte seyir halindeki 34 CRT 862 plakalı aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı.

Beşiktaş'ta bir kadın otomobilin içinde darp edildi


Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı.

Saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü.


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