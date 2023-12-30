İstanbul’da yılbaşı tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı | İşte o yol ve sokaklar...

Caddebostan'da ise İskele Sokak ile bu güzergaha bağlanan tüm cadde ve sokak kesişimlerinin yoğunluğa göre trafiğe kapatılması bekleniyor. Trafik akışının, General Asım Gündüz, Dr. Esat Işık, Mühürdari, Albay Faik Sözdener ve Söğütlüçeşme caddeleri istikametlerine yönlendirilmesi planlanıyor.

KENT GENELİNDE 55 BİNİN ÜZERİNDE POLİS GÖREVLİ OLACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce 814 noktada 4 bin 313 ekip, 3 helikopter ve 9 deniz botu olmak üzere toplam 55 bin 556 personel görev yapıyor.