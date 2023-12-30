Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak’ta ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

ULAŞTIRMA BAKANI URALAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Ulaşımda 1 Ocak Hediyesi! Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve "Resmî Gazete"de yayımlanan kararla; 1 Ocak 2024'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu, İzmir'de ise İZBAN seferleri ücretsiz olacak." dedi.