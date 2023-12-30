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Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak'ta ücretsiz olacak

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri 1 Ocak'ta ücretsiz olacak.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 10:35 Güncelleme 30 Aralık 2023, 10:36
Başkan Erdoğan imzayı attı! O seferler 1 Ocak’ta ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, 1 Ocak Pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak Pazartesi günü, vatandaşlar Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

ULAŞTIRMA BAKANI URALAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Uraloğlu, "Ulaşımda 1 Ocak Hediyesi! Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla çıkan ve "Resmî Gazete"de yayımlanan kararla; 1 Ocak 2024'te Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metrosu, İzmir'de ise İZBAN seferleri ücretsiz olacak." dedi.

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