PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Arnavutköy'de ortalık savaş alanına döndü! Önce minibüse sonra MOBESE direğine çarptı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce minibüse ardından da MOBESE direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 15:58 Güncelleme 30 Aralık 2023, 15:58
Arnavutköy’de ortalık savaş alanına döndü! Önce minibüse sonra MOBESE direğine çarptı

İstanbul Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce minibüse ardından da MOBESE direğine çarptı.

Kaza, bugün 14.30'da Arnavutköy Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Memba Işıkları mevkisinde meydana geldi. Hızlı olduğu öne sürülen otomobil önce Orhan Şengül yönetimindeki araca çarptı. Otomobil daha sonra MOBESE direğine çarparak yerinden söktü.

Kaza nedeniyle Gazi Fahrettin Paşa Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki 2 kişiden biri yaralanırken ambulansla kaldırıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası provokasyon peşinde koşanlara soruşturma! Azad Yılmaz gözaltına alındı
Soykırımcının sözcüsü FoxNews Filistin yanlısı protestocuları terörist ilan etti! 11 Eylül göndermesi ile Müslümanlar açık hedef
Gaziantep, Başkan Şahin öncülüğünde Türkiye Yüzyılı’na en hazır şehir!
SON DAKİKA