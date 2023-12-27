Mardin’de ayı dehşeti! 50 yaşlarındaki bir kişiyi paramparça etti



139 MiLYON DEVRETTi

6 BİLEN çıkmayınca 138 milyon 922 bin lira devretti. 5 bilenler 100 bin 986'şar, 4 bilenler 2 bin 230'ar, 3 bilenler 105'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.



NOKTA OPERASYONU

Milli istihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ın Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığı içinde olduğunu tespit etti. Terörist Akman'ın silahlıideolojik eğitim faaliyetlerine katıldığını belirledi. Örgüt içindeki ajanlar, hainin yerini öğrendi. Adım adım takip etti. Nokta operasyonu ile terörist etkisiz hale getirildi.



P'İSRAİL' TOPLAMA KAMPI

İsrail ordusu, 3 aydır Gazze'de katliam KAMPI yaptı. Ama hala durmadı. Son olarak Gazze'deki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak kayda aldı. Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinliler'den birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin de silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı. Bu dehşet görüntüler, bir zamanlar Naziler'in yaptığı gibi "Toplama kamplarını" hatırlattı.



10 MİLYON DOLARLIK İNCİL

Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. 6 kaçakçı enselendi. Ele geçirilen eserler arasında 1. Yüzyıl'a ait ceylan derisi üzerine Aramice yazılı 26 sayfalık İncil dikkat çekti. Eserin Barnabas'ın kayıp olan İncil'i olup olmadığının incelenmesi için müzeye teslim edileceği bildirildi. Bursa'da bir araya gelen eksperler kitabı incelemelerinin ardında tarihi esere 10 milyon dolar değer biçti.