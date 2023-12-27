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Mardin'de ayı dehşeti! 50 yaşlarındaki bir kişiyi paramparça etti

Mardin Savur’a bağlı Dereiçi Kıllıt köyünde bahçeye ayı indi. 50 yaşlarındaki bir kişiyi paramparça etti. İşte sizler için derlediğimiz 27 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Aralık 2023 Güncelleme 27 Aralık 2023, 07:00
Mardin’de ayı dehşeti! 50 yaşlarındaki bir kişiyi paramparça etti

Mardin Savur'a bağlı Dereiçi Kıllıt köyünde bahçeye ayı indi. 50 yaşlarındaki bir kişiyi paramparça etti. Saldırıya uğrayan vatandaşın feryadı üzerine imdada komşuları yetişti. Ayıyı öldürmesiyle kurtarmayı bildi. Vücudunun farklı yerlerinden darbe alarak ağır yaralanan kişi, 112 ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.


KURYENIN ACI SONU
İstanbul Esenyurt'ta motokurye Mert Huslu (29), motosikletiyle sokağa girdiği sırada kamyon şoförü N.B, aynı sokağa dönmek için manevra yaptı. Huslu, kamyon lastiğin altında kaldı. Kurtarılamadı. N.B. karakola götürüldü.



5 MILYONLUK DEHŞET
İSTANBUL Küçükçekmece'de 1.5 ay önce öldürülen galerici Sertaç Çelikçi (36) cinayetinin sır perdesi aralandı. Çelikçi'nin, olaydan bir hafta önce işyerine gelen 6 kişilik bir grup tarafından 'Sana 5 milyon TL ceza kestik" diyerek tehdit edildiği ve bu tehditten bir hafta sonra cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Tetikçinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yakalandı. (Yunus Emre KAVAK)


139 MiLYON DEVRETTi
6 BİLEN çıkmayınca 138 milyon 922 bin lira devretti. 5 bilenler 100 bin 986'şar, 4 bilenler 2 bin 230'ar, 3 bilenler 105'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.


NOKTA OPERASYONU
Milli istihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Süleymaniye Kuzey Alan sorumlusu Bahoz Zagros kod adlı Mehmet Şefa Akman'ın Türkiye'ye yönelik silahlı eylem hazırlığı içinde olduğunu tespit etti. Terörist Akman'ın silahlıideolojik eğitim faaliyetlerine katıldığını belirledi. Örgüt içindeki ajanlar, hainin yerini öğrendi. Adım adım takip etti. Nokta operasyonu ile terörist etkisiz hale getirildi.


P'İSRAİL' TOPLAMA KAMPI
İsrail ordusu, 3 aydır Gazze'de katliam KAMPI yaptı. Ama hala durmadı. Son olarak Gazze'deki bir stadyumda, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu Filistinlileri yarı çıplak soyarak kayda aldı. Yarı çıplak şekilde teşhir edilen Filistinliler'den birisinin olduğu anlaşılan battaniyeye sarılı bir bebeğin de silahlı bir İsrail askerinin kucağında olduğu görüntüleri izleyenlerin yürekleri sızladı. Bu dehşet görüntüler, bir zamanlar Naziler'in yaptığı gibi "Toplama kamplarını" hatırlattı.


10 MİLYON DOLARLIK İNCİL
Bursa'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. 6 kaçakçı enselendi. Ele geçirilen eserler arasında 1. Yüzyıl'a ait ceylan derisi üzerine Aramice yazılı 26 sayfalık İncil dikkat çekti. Eserin Barnabas'ın kayıp olan İncil'i olup olmadığının incelenmesi için müzeye teslim edileceği bildirildi. Bursa'da bir araya gelen eksperler kitabı incelemelerinin ardında tarihi esere 10 milyon dolar değer biçti.



SEVGİ İYİLEŞTİRİR
Kocaeli'de otizmli Ömer Ali Erdemir (13), nesneleri çevirmeye merak sardı. Öğretmeni Meral Güneş, Ömer Ali'deki bu yeteneği anladı. Ömer Ali, öğretmeninin desteğiyle lobut, hulahop (halka) ve topları kullanmaya başladı. Hatta özel günlerde gösteri yaptı. Öğretmen Meral Güneş "2 yıl süren çalışmamıza değdi" ifadesini kullandı.



İRAN'LI ANGELINA
İran'da estetik ameliyatlar arttı. Kadınlar starlara benzemek için doktorların kapısını çaldı. Estetik operasyonlarının başında burun, göğüs ve kalça yaygındı. İranlı kadınların en çok benzemek istediği ünlü ise Angelina Jolie oldu. Kadınlar "Jolie'nin burnu ve dudaklarından istiyoruz" diye konuştu.

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