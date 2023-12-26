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Müge Anlı, bir cinayeti daha çözdü! Arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında anlattı: Zanlı gözaltına alındı

Müge Anlı'da aranan Mustafa Hakkulu olayı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'dan acı haber geldi. Müge Anlı canlı yayında Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş halde cansız bedeninin bulunduğunu belirtti. Cinayete dair tüm şüpheler arkadaş İsa'ya çevrilmiş durumdayken, İsa canlı yayında cinayeti tüm detayları ile anlattı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Müge Anlı, bir cinayeti daha çözdü! Arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında anlattı: Zanlı gözaltına alındı

Adana'da 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan iki hafta boyunca haber alınamadı. Hakkulu'nun ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının kapısını çaldı. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı stüdyolarına geldiğini açıkladı.





Bengül, "Mustafa bana yüklü miktarda para getirmez. 300-500 lira çocuklara okul harçlığı oluyordu. Benim borcum var. Mustafa'nın banka kartı dışında kartı yok. Araştırabilirsiniz" ifadesini kullandı.

DERE KENARINDA BULUNDU
Hakkulu'nun aracının bir yol kenarında camları açık şekilde bulunduğu açıklandı. Şüphe üzerine ifadesine başvurulan İsa Dumlu adlı arkadaşı, Hakkulu'nun kendi aracı dışında farlı bir arabayla ve yanında da yüzünü göremediği biriyle kendisine gelerek para aldığını anlattı. Aramalar sırasında Hakkulu'nun dere yatağında başından tabancayla vurulmuş cansız bedenine rastlandı. Şüpheliler arasındaki İsa Dumlu, arkadaşı Mustafa'yı öldürdüğünü canlı yayında itiraf etmek zorunda kaldı.

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