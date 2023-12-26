Müge Anlı, bir cinayeti daha çözdü! Arkadaşını öldürdüğünü canlı yayında anlattı: Zanlı gözaltına alındı

Adana'da 35 yaşında evli ve 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan iki hafta boyunca haber alınamadı. Hakkulu'nun ailesi ve eski eşi Bengül Güvenç, ATV'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programının kapısını çaldı. Bengül Hanım, eski eşinin kaybına ilişkin şüphelerin kendi üzerine yoğunlaştığını, suçlanmak istemediği için Müge Anlı stüdyolarına geldiğini açıkladı.









Bengül, "Mustafa bana yüklü miktarda para getirmez. 300-500 lira çocuklara okul harçlığı oluyordu. Benim borcum var. Mustafa'nın banka kartı dışında kartı yok. Araştırabilirsiniz" ifadesini kullandı.