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FETÖ firarisi eski emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü Muğla'da yakalandı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 22:22 Güncelleme 25 Aralık 2023, 22:22
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü kıskıvrak yakalandı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda ekipler meslekten ihraç edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü H.Ö'nün kaldığı ikamete operasyon düzenledi.

Şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada 3 cep telefonuna el konuldu.

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