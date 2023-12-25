Bakan Koca’dan yaralı askerlerimiz ile ilgili açıklama: Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 askerden 6'sının Ankara'da tedavi altına alındığını, tedavisi Şırnak'ta yapılan 9 askerden 2'sinin taburcu olduğunu, tedavileri devam eden 7 askerin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan on beş kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan altı kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun, genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2023

"YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖREN ASKERİMİZ BULUNMUYOR"

Bakan Koca, sosyal medya paylaşımında, "Terör örgütleriyle yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 kahraman askerimizden uçak ambulansla Ankara'ya getirilip, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan 6 kardeşimizi ziyaret ettim. Hamdolsun genel sağlık durumları iyi. Yoğun bakım şartlarında tedavi gören bir askerimiz normal servise alınmış durumda. Yoğun bakımda tedavi gören askerimiz bulunmuyor" dedi.

"7 ASKERİMİZİN DURUMLARININ İYİ"

Bakan Koca, "Tedavileri Şırnak'ta yapılan 9 askerimizden 2'si taburcu olmuştur. Tedavileri devam eden 7 askerimizin durumlarının iyi olduğu bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaralı askerlerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmaları için gerekli bütün imkânları seferber etmiş durumdayız. Çatışmalarda yaralanan kahramanlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum, şehadete yürüyen yiğitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Birliğimiz ve bütünlüğümüz için ölüm dâhil her şeyi göze alanları hiçbir zaman asla unutmayacağız. Şehitlerimiz, ebediyete kadar milletimizin yüreğinde yaşayacak" ifadelerine yer verdi.