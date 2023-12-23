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Şanlıurfa'da feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da feci bir kaza yaşandı. Yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 10:44 Güncelleme 23 Aralık 2023, 11:21
Şanlıurfa’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve 2 tır çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazası yaşandı.

Yoğun sisin ve yağmurun etkili olduğu Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu bağlantı yolunda yolcu otobüsüyle aynı yöne seyir halindeki 2 tır çarpıştı.

1 ÖLÜ 9 YARALI
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birisi müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle bağlantı yolunda ulaşım bir süre aksadı.

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