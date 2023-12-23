Pendik’te sokak ortasında kanlı infaz! ATM’de işlem yaparken başından vuruldu: İş insanı olay yerinde hayatını kaybetti

Pendik 'te bir şahıs, iddiaya göre, 1 haftadır takip ettiği iş insanına sokak ortasında kurşun yağdırdı. İş insanı olay yerinde hayatını kaybederken, saldırgan şahıs kaçarak uzaklaştı. Şahsın kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Pendik'te Güllübağlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre oturduğu siteden aracıyla çıkan iş insanı Emrah A. (37) cadde üzerinde ATM'den para çektiği sırada iddiaya göre kendisini 1 haftadır takip eden şahsın silahlı saldırısına uğradı.