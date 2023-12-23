SON DAKİKA

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İstanbul'da kuvvetli fırtına ulaşımı etkiledi! Kadıköy- Kabataş seferleri ikinci duyuruya kadar askıya alındı

Son dakika haberleri... Yurdun birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini gösteriyor. Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oluyor. Alınan son dakika bilgisine göre İstanbul'da birçok deniz seferi iptal edildi. İşte iptal edilen o seferler...

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Giriş Tarihi 23 Aralık 2023, 18:25 Güncelleme 23 Aralık 2023, 18:33
İstanbul’da kuvvetli fırtına ulaşımı etkiledi! Kadıköy- Kabataş seferleri ikinci duyuruya kadar askıya alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da akşam saatlerinde fırtınanın kuvvetini artırmasıyla deniz ulaşımında bazı seferlerin ikinci duyuruya kadar askıya alındığı duyuruldu.

İstanbul'da deniz ulaşımına fırtına engeli!

İşte iptal edilen o seferler:

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş,
Büyükada-Beşiktaş,



Maltepe-Kınalıada,
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy,
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,

Kadıköy-Eyüp,
Kadıköy-Kabataş,

Çengelköy-Kabataş,
Üsküdar-Eyüp,
Adalar-Kadıköy-Kabataş,



Beşiktaş-Eyüp Hattı

Aynı zamanda Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak ve Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek Hattı seferinin Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.

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