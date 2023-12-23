SON DAKİKA

Son dakika haberleri... İstanbul'da akşam saatlerinde fırtınanın kuvvetini artırmasıyla deniz ulaşımında bazı seferlerin ikinci duyuruya kadar askıya alındığı duyuruldu.
İşte iptal edilen o seferler:
Son dakika haberleri... İstanbul'da akşam saatlerinde fırtınanın kuvvetini artırmasıyla deniz ulaşımında bazı seferlerin ikinci duyuruya kadar askıya alındığı duyuruldu.
İşte iptal edilen o seferler:
Maltepe-Kınalıada,
Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy,
Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy,
Beşiktaş-Eyüp Hattı
Aynı zamanda Aşiyan uğramaları ikinci bir duyuruya kadar Bebek İskelesi üzerinden yapılacak ve Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek Hattı seferinin Küçüksu uğraması yapılamayacaktır.