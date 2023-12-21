Batan geminin malları Dubai’ye kaçmış! Sosyeteyi karıştıran 1.2 milyar dolarlık miras davası

İşadamı Ahmet Kozanoğlu, 1983'te Hisarbank'ı batırdı. Bankanın içini boşalttı. Oğlu Uğur Kozanoğlu'nun iddiasına göre malını mülkünü, önce ikiz halalarının üzerine yaptı. Sonra da tüm servetini 3. eşi Neslihan Kozanoğlu'na bıraktı.
2019'da hayatını kaybedince, manken kızı Yasemin Kozanoğlu, oğlu Uğur ve diğer kızı Ayşe, miras davası açtı. Yasemin Kozanoğlu, ayrıca üvey annesinin babasına ait 35 milyon dolar ve gayrimenkulleri yurt dışına kaçırarak kara para akladığını iddia ederek savcılığın kapısını çaldı.
12 ŞİRKETİ DEVRETTİ
Şikâyet dilekçesinde Kozanoğlu'nun 1983'te el konulan bankasında 1,2 milyar dolar mevduat, 12 adet şirket ve şirket içerisinde 25 milyon dolar paranın bulunduğunu anlattı.
Üvey annenin mal varlığının bulunmadığını, babasından kalan milyar dolarların kendilerinden gizlenerek hukuka aykırı bir şekilde Dubai ve Hollanda'da bulunan şirketler üzerine aktarılarak kara para aklama faaliyeti yürütüldüğünü vurguladı. Şikâyet sonrası olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
ATAKAN IRMAK