Batan geminin malları Dubai’ye kaçmış! Sosyeteyi karıştıran 1.2 milyar dolarlık miras davası

İşadamı Ahmet Kozanoğlu, 1983'te Hisarbank'ı batırdı. Bankanın içini boşalttı. Oğlu Uğur Kozanoğlu'nun iddiasına göre malını mülkünü, önce ikiz halalarının üzerine yaptı. Sonra da tüm servetini 3. eşi Neslihan Kozanoğlu'na bıraktı.

2019'da hayatını kaybedince, manken kızı Yasemin Kozanoğlu, oğlu Uğur ve diğer kızı Ayşe, miras davası açtı. Yasemin Kozanoğlu, ayrıca üvey annesinin babasına ait 35 milyon dolar ve gayrimenkulleri yurt dışına kaçırarak kara para akladığını iddia ederek savcılığın kapısını çaldı.