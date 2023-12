Bacağı kesildi ama o yılmadı: Doktora öğrencisi depremzede Aylin, protezi ile üniversiteye döndü!

EN ZENGİN ŞEHİRLER Danışmanlık şirketi Henley & Partners, "Dünyanın En Zengin Kentleri 2023" listesini hazırladı. ABD 'nin New York kenti 340 bin dolar milyoneriyle ilk sırada yer aldı. İstanbul , 16 bin 300 dolar milyoneri ile 51'inci sıraya adını yazdırdı. İşte o en çok dolar milyonerinin yaşadığı 10 kent: New York 340 bin, Tokyo 290 bin 300, Londra 285 bin, Singapur 240 bin 100, Los Angeles 205 bin 400, Hong Kong 129 bin 500, Çin 128 bin 200, Şangay 127 bin 200, Sidney 126 bin 900...

KORKAKLAR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçime değindi. "Buradan ilan ediyorum. Ankara'da da İstanbul 'da da her yerde tek giriyoruz. Başarı hepimizindir. Başarısızlık da benimdir. Sorumluluğu yerine getiririm" dedi. Millet İttifakı'nda yaşanan süreci de değerlendirdi. "Millet istiyor diye bunları (Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş) o masaya götürdüm. Masadan kovuldum. İkisi de korktu, kabul etmedi" sözlerini kaydetti.

4 GÜN PİYANGOSU

Portekiz'de 41 pilot şirket haftada 4 gün çalışma modeline geçti. Bu durum çalışanların kaygı, gerginlik ve yorgunluk düzeyinin azalmasını sağladı. 4 gün çalışanların katıldığı ankette stres, yorgunluk ve uykusuzluk sorunlarının yüzde 21 azaldığı belirlendi. İş veriminin de arttığına dikkat çeken yetkililer, "Şimdi bu sistemi tüm ülkeye uygulamak için çalışmalara başladık. Elbette bazı sektörlerde bunun mümkün olmadığını biliyoruz ama onlara da ek bir ücret planımız masada" dedi.

3 HAFTALIK KÖPEK KURSU

Hollanda hükümetinin hazırladığı yeni yasal düzenlemeye göre, köpek sahiplenmek isteyenlerin, önce internet üzerinden verilen zorunlu bir kursu tamamlamaları gerekecek. Kurs 3 hafta sürecek. Bu durum, hayvanseverler arasında tepkiye neden oldu.



AMERIKA'DA TAŞ DEVRİ

ABD'nin kuzeydoğusunda 2 gündür etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Maine, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, New Hampshire, New Jersey ve New York'ta toplam 600 binden fazla kişi elektriksiz kaldı.



ELON OĞLU AB'YE TEPKİLİ

Avrupa Birliği X sosyal medya platformuna dezenformasyon içerikleri ile mücadele yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açılacağını duyurdu. Karara tepki gösteren Elon Musk, "Diğer sosyal medya platformlarına karşı harekete geçiyor musunuz?" dedi.

ÖLÜMCÜL OYUN

Adana Kozan'da Ö.Ö. (25), boş sandığı tabancayla oynarken silah ateş aldı. Kurşun arkadaşı Emre Bilgeç'i (25) başına isabet etmesi sonucu hayattan kopardı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Ö.Ö, silahın kaza sonucu ateş aldığını iddia ederek kendini savundu.



'KAFES'LEDİK

Türkiye, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya öncülüğünde yapılan operasyonlarla suç örgütlerine savaş açtı. Son olarak dün Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; 2'si Kırmızı Bülten, biri difüzyon mesajı (Acil Yakalama Mesajı) ile aranan 3 organize suç örgütü lideri Antalya ve İstanbul'da düzenlenen Kafes-21 operasyonlarıyla yakalandı.

Polonyalı Thomas Josef Konrad'ın, temin ettiği uyuşturucu maddelerini Avrupa ülkelerine sevk ettiği, Alman Daniel Alexander Muller'in Almanya'da bir ton kokainin ele geçirilmesi operasyonun firari şüphelisi olduğu, Çinli Jinking Peng'in ise dolandırıcılık ve yasa dışı örgüt faaliyeti yaptığı anlaşıldı.



PİLOTLAR KAZA KURBANI

İstanbul Çatalca'da aynı araçta bulunan THY'de çalışan 3 pilottan Oğuzhan Dağ ve Ekin Güneş, dün 02.00 sıralarında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybetti. Aracı süren alkollü pilot Ersal Erdal ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİNLERCE UMUT

İzmir'de SMA'lı Mihra bebeğin şifası yurtdışındaydı. 40 milyon TL şarttı. Anne Tülay Yenigün çağrı yaptı: YAVRUM günden güne eriyor. 22 bin 600 kişi biner lira yardım yapsa evladım kurtulacak. Ne olur destek olun...



KİMLİK BUNALIMI

Batman'da 75 yaşındaki İzzettin Bukar, kimliksiz yaşıyor. Eşi ve 2 çocuğu olan adam, hiçbir resmi kuruma gidemediğini belirtiyor!