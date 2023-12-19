Büyük iy’ilik’! Portekizli lösemi hastası çocuğa kök hücre Erzincan’da görevli polisten

Aradan geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi. 20 gün önce Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi. Polis memuru Burak Güneş, Kızılay yetkililerinin açıklamasının ardından donör olmaya karar verdiğini söyledi. Şunları söyledi: Birisine vesile olmak çok şükür bize nasip oldu. İnşallah herkes donör olur ve birilerine vesile olur. Tüm hastalar bir an önce sağlığına kavuşur.













TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN