Büyük iy’ilik’! Portekizli lösemi hastası çocuğa kök hücre Erzincan’da görevli polisten

Erzincan'da görevli Güneş, 2019'da Kızılay'a gitti. Kan örneği verip kök hücre bağışçısı olduğunu belirtti. Aradan yıllar geçti. 4 ay önce bir telefon geldi.
Erzincan'da görevli Güneş, 2019'da Kızılay'a gitti. Kan örneği verip kök hücre bağışçısı olduğunu belirtti. Aradan yıllar geçti. 4 ay önce bir telefon geldi.
Güneş'e, "Dokularınız Portekiz'de lösemi hastası bir çocukla uyuştu" denildi. Fedakar polis de hiç düşünmedi. İliğini verdi. O yavru, iyileşti...
POLİS'İYİLİK' OLAY
Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Burak Güneş, 2019'da meslek içi bir eğitim için Eskişehir'e gitti. Kurum faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı ve kök hücre donörü olunması konusunda aydınlatılan kursiyerlere, bağışta bulunmaları tavsiye edildi. Polis memuru Güneş de Kızılay yetkililerinden aldığı bilgiler ve internetten yaptığı araştırma sonrası kök hücre bağışında bulundu.
Aradan geçen 4 yılın ardından Güneş'in dokularının Portekiz'de yaşayan lösemi hastası bir çocukla uyumlu olduğu tespit edildi. 20 gün önce Ankara'da yapılan testlerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan Güneş'ten 4 saatlik bir işlemin ardından alınan kök hücre Portekizli çocuğa nakledildi. Polis memuru Burak Güneş, Kızılay yetkililerinin açıklamasının ardından donör olmaya karar verdiğini söyledi. Şunları söyledi: Birisine vesile olmak çok şükür bize nasip oldu. İnşallah herkes donör olur ve birilerine vesile olur. Tüm hastalar bir an önce sağlığına kavuşur.