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Paramparça! İzzet Metcan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Bir transfer şirketi Genel Müdürü İzzet Metcan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu. ‘Şef Ümit’in Bitcoin tuzağı bozuldu! Soruşturma sonucunda gözaltına alınan ve tutuklanan Hakan A.(47), hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Seda Nur Günaydın Seda Nur Günaydın takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
Paramparça! İzzet Metcan, dolandırılmaktan son anda kurtuldu

Uluslararası bir para transfer şirketi Genel Müdürü İzzet Metcan'ın Çekmeköy'deki evine gelen iki kişi, kendisini polis olarak tanıttı. "Yasa dışı bahis soruşturması" bahanesiyle götürdükleri Çağlayan Adliyesi önünde Metcan'a bir CD gösterip hakkındaki MASAK raporu olduğu yalanını attı.




Kendisini 'Şef Ümit' olarak tanıtan dolandırıcı, savcıyla arkadaş olduğunu ve dosyayı 9 adet bitcoin (11 milyon Türk lirası) vermesi halinde olayı kapattırabileceğini, aksi halde, kendisi eşi ve kızının da hapse girebileceğini aktardı. Korkudan teklifi kabul eden Metcan, eve gidince sonra polisi aradı. Soruşturma sonucunda gözaltına alınan ve tutuklanan Hakan A.(47), hakkında 25 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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