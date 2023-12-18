İstanbul’da yeniden deprem olur mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Yakınımdaki depremler listesi...

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, uzmanların büyük bir depremin yaklaştığı konusundaki uyarıları üzerine endişe ve araştırmalar içerisine girdi. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, büyük İstanbul depremi hakkında bilgi edinme ihtiyacı hissediyor. Ancak, ne zaman olacağı, depremin büyüklüğü ve hangi ilçelerin daha riskli olduğu gibi konularda net bir tahminde bulunmak oldukça zor.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.