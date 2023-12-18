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İstanbul'da yeniden deprem olur mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Yakınımdaki depremler listesi...

Marmara Denizi'nde, merkez üssü Yalova'nın Çınarcık ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu deprem, 23.53'te kaydedildi ve hem Yalova hem de İstanbul ve çevre illerinde hissedildi. Bu sarsıntı, bölge halkı arasında endişe yaratırken, aynı zamanda deprem konusunda farkındalığı da artırdı. Marmara Denizi'nde gerçekleşen bu deprem, İstanbul ve çevre illerde de net bir şekilde hissedildi. Depremin etkisiyle vatandaşlar, olası bir büyük İstanbul depremi konusunda endişe duymaya başladılar.

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Giriş Tarihi 18 Aralık 2023, 08:31 Güncelleme 18 Aralık 2023, 08:32
İstanbul’da yeniden deprem olur mu? Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak? Yakınımdaki depremler listesi...

Marmara Bölgesi'nde yaşayanlar, uzmanların büyük bir depremin yaklaştığı konusundaki uyarıları üzerine endişe ve araştırmalar içerisine girdi. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, büyük İstanbul depremi hakkında bilgi edinme ihtiyacı hissediyor. Ancak, ne zaman olacağı, depremin büyüklüğü ve hangi ilçelerin daha riskli olduğu gibi konularda net bir tahminde bulunmak oldukça zor.

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BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ NE ZAMAN OLACAK?

Geçmişte 447, 542, 1296, 1509, 1719, 1766, 1894, 1912, 1935, 1963 ve 1999 yıllarında meydana gelen depremler, İstanbul'un deprem kuşağında olduğunu ve zaman içinde bu riskin arttığını gösteriyor. Şu an için belirli bir tarih vermek zor olsa da, uzmanlar İstanbul'da 7.2 ila 7.5 arasında şiddetli bir depremin olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Deprem bilimcilerine göre, İstanbul'da olası bir depremin şiddeti 7.0 ila 7.5 arasında olacak. Ancak ne zaman olacağı konusunda kesin bir tahminde bulunmak mümkün değil.

İstanbul depremi için riskli ilçeler belirlenmiş durumda. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Beylikdüzü, Güngören, Zeytinburnu, Bahçelievler ve Fatih, Anadolu yakasında ise Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Adalar, fay hatlarına yakınlığı nedeniyle en yüksek risk altında bulunan ilçeler olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, İstanbul'daki binaların yaşına bakıldığında en riskli ilçeler arasında Beyoğlu ve Fatih (Tarihi Yarımada) bulunuyor. Bunun yanı sıra Zeytinburnu, Bakırköy, Florya, Küçükçekmece'nin Menekşe-Kanarya ve Cumhuriyet Mahallesi, Avcılar, Beylikdüzü'ne bağlı Gürpınar'ın Pekmez ve Pınarkent mahalleleri, Büyükçekmece'nin Devebağırtan bölgesi, Kumburgaz ile Silivri'nin yanı sıra Tekirdağ ve Marmara Ereğlisi de olası depremden ciddi şekilde etkilenecek bölgeler arasında bulunuyor.

Sonuç olarak, İstanbul'da deprem riskinin yüksek olduğu ve önlemlerin alınması gerektiği konusundaki uyarılar devam ediyor. Vatandaşların bilinçli ve hazırlıklı olmaları, yerel yönetimlerin de gerekli tedbirleri almaları bu süreçte önem taşıyor.

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