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4.1’lik deprem korkuttu! Sarsıntı, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi

Yalova Çınarcık açıklarında dün akşam saat 23:53'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Aralık 2023 Güncelleme 18 Aralık 2023, 07:02
4.1’lik deprem korkuttu! Sarsıntı, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa’da da hissedildi

Yalova Çınarcık açıklarında dün akşam saat 23:53'te, 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Bursa'da da hissedildi. Deprem, can ve mal kaybına yol açmadı. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, depremin beklenen büyük İstanbul depremiyle bir ilgisi bulunmadığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha tarama çalışmalarına başladığını belirtti.


SENET ŞOKU
Antalya'da villa satın aldı. Türk vatandaşlığına geçip adını 'Süleyman Aslan' yaptı. Ancak Aslan, ekim ayında 15. 5 milyon liralık icra takibi gelince şoka uğradı. Adına düzenlenmiş iki senet yüzünden icralık olan Aslan'ın avukatı Ali Şan, "Kimseye borcu yok. Araç kiralarken bazı yerlere imza atmış. Bu şekilde dolandırmak istemişler" dedi.



TASFİYE HAREKETİ
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ayağını kaydıran 'eş başkan'lar Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel, gaza bastı. Kılıçdaroğlu'yla bağlantılı örgüt üyeleriyle yollarını ayırmaya başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ve Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin şimdiden üzerlerinin çizildiği anlaşıldı.

PKK'nın siyasi kolu DEM ile yürüme kararı alan, İP'i ittifaka zorlamak için her oyunu oynayan İmamoğlu ve Özel'in CHP'ye tahakküm etme girişimine, parti içinden de tepki gelmeye başladı. Özellikle İmamoğlu'nun, İBB'deki kendi adamlarını kazanılması garanti olan ilçelere aday göstermek için Özel ile anlaştığı iddiası da ortaya atıldı.



SENİ ÜNLÜ EDİ''CEM'
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, şarkıcı Cem Adrian'ın bilinmeyenlerini anlattı. "Cem Adrian'ı ilk kez 2004 yılı başında keşfettim. Demet Sağıroğlu bir demo şarkısını dinlememi rica etmişti. Bu demoyu dinlediğimde beni şoka uğratan tuhaf mertebede bir ses ranjı (7 oktav) ve şekilden şekle girip her istediğini yapabilen bir ses yeteneği, çok etkileyici bir şiirsellik, özgünlük ve üstün bir ifade gücü ile karşı karşıyaydım" ifadesini kullandı.



KATEYEN BIKMADI
İngiliz televizyonlarının ekran yüzü Kate Garraway'in kocası Derek Draper, 3 yıl önce Covid 19'a yakalandı. Kendini toparlayamadı. İngiltere'de hem siyaset hem de saray çevrelerinde tanınan Draper, tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Garraway, bir yandan ekran yüzü olmayı sürdürürken bir yandan da eşinin bakımını üstlenmek için büyük çaba harcadı. Vefalı bir eş örneği gösterip taktir topladı.

2 TALİHLİYE 1.3 MİLYON
5+1 BİLEN 2 kişi, bir milyon 298'er bin kazandı. 5 bilenler 6 bin 44'er, 4+1 bilenler bin 113'er, 4 bilenler 102'şer, 3+1 bilenler 56'şar, 3 bilenler 17'şer, 2+1 bilenler 22'şer, 1+1 ve 0+1 bilenler 11'er lira alacak.


116 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 116 milyon devretti. 5 bilenler 146 bin 905'er, 4 bilenler bin 978'er, 3 bilenler 103'er, 2 bilenler 10'ar lira alacak.


DOKTOR BU NE!
Eskişehir'de otomotiv mühendisi Muhammet Pınar'a (29), 3 yıl önce rahatsızlandığı hastanede 'zona' tanısı konuldu. Tetkik sırasında da beyninde bir kitle olduğu tespit edildi. Beynindeki tümörün alınması için ameliyata girdi. Ancak operasyon sonrası yoğun bakıma alındı. Durumu kötüye gidince 2 kez daha ameliyat edildi. Geçen hafta ise hayatını kaybetti. Pınar'ın ailesi, ihmal iddiasıyla ameliyatı yapan doktor M.K.T. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aile sonuna kadar yasal süreci takip edeceklerini anlattı.

KOCAMAN DEHŞET
Bursa'da daha önceden uzaklaştırma kararı da bulunan M.A.A., eşi Burcu Ayda'yı (32) sol göğsünden bıçaklayıp hayattan kopardı. Daha sonra da kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheliyi saklandığı ekmek fırınının deposunda yakaladı.


İNŞAATI BİTMEYEN OKUL
İstanbul Sarıyer'deki Behçet Kemal Çağlar Lisesi, 3 yıl önce yıkıldı. Okul, inşaat yüzünden Mehmet Şalgamcı Ortaokulu'na taşındı. LGS'de yüksek puan alarak liseye yerleşen öğrenciler, ortaokulda eğitim görmeye başladı. Lise inşaatı geçen süreye rağmen hala tamamlanamadı. Veliler ise tepki yağdırdı. Mehmet Şalgamcı Ortaokulu'na giden çocuklarının sabah 7.30'da eğitim öğretim hayatına başladıklarını, bu yüzden hava aydınlanmadan yola çıkmak zorunda olduklarını anlattı. Ortaokulun çok ters bir yerde olduğunu söyleyerek, durakta inen öğrencilerin karanlıklı ve bol köpekli emniyetli olmayan yollardan geçerek okula ulaştıklarını aktardı.

GÖREN VAR MI?
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz hafta otomobilin çarpmasıyla bir motosiklet kaldırıma çıktı. 4 kişiye çarptı. 38 yaşındaki Nazan Burcu Soyyer, kurtarılamadı. Kazada 3 kişi de yaralandı. Motosikletli serbest bırakıldı. Otomobilin sürücüsü ise tutuklandı. Olayı gören güvenlik kamerası olmadığı için Soyyer'in ailesi görgü tanığı arıyor. Aile, sosyal medyadan da çağrı yaptı. Motosiklet ile otomobilin yarıştığı sırada kazanın gerçekleştiğinin iddia edildiğini belirten aile, bunu ispatlamaya çalışıyor.

ALEV ALEV
İstanbul Sarıyer'de Ali Kılıç, 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan 52 saat sonra sağ çıkarıldı. Geçen perşembe de Belgrad Ormanları'nda ateş başında sohbet ederken tinerle oynadı. Alev aldı. Alev topuna dönen adam kurtarılamadı.

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