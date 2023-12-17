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Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava açıldı! MASAK raporlarında detaylar ortaya çıktı

Prof. Fatma F.E. ve eşi Prof. Mehmet E, Avrupa Birliği fonlu projelere ortak etme vaadiyle 29 kişiyi avladı. Milyonlarca liralık vurgun yapan çift, borçlu olduklarını kabul ederken, “Dolandırıcı değiliz” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Aralık 2023 Güncelleme 17 Aralık 2023, 06:59
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava açıldı! MASAK raporlarında detaylar ortaya çıktı

Ankara'da yaşayan Prof. Fatma F.E. ve eşi Prof. Mehmet E., son dönemde moda olan bir yöntemle vurgun yaptı. AB projelerinde görev almak için yeterli mesleki geçmişe uygun adaylar ve sponsorlara ihtiyaçları olduğunu söyledikleri kişilerden milyonlarca lira alan çift, zamanla ödeme yapacaklarını söyledi.

Ancak parayı kaptıranlar, birkaç ay sonra dolandırıldıklarını anladı. Hemen savculuğa suç duyurusunda bulunan mağdurlar, profesör çifti yakalattı. Emekli olduktan sonra çalışma ihtiyacı nedeniyle yarattığı projeler kapsamında tanıdığı ve kendisine ulaşan kişilere çalışma teklifinde bulunduğunu ifade eden sanık Fatma F.E, "Hiçbir şekilde gerçek bir proje veya sonuçlanmış bir projeye dayalı teklif götürmedim. Olayların en başında kafamdan oluşturduğum projelere bağlı olarak elde ettiğim bilgi ve dokümanları kullanmak ve kitap haline getirmek istedim. Müştekilere borcum olduğunu kabul ediyorum. Dolandırıcı değilim. Eşim Mehmet E. ve çocuklarımın herhangi bir suçu yoktur" dedi.

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