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Kaza değil cinayet! Kadıköy'de feci kaza: Trafik ışıklarında karşıya geçen kadın maganda kurbanı oldu

İstanbulKadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen biri kadın 4 arkadaş, yanlarında köpeğiyle sahil gezintisine çıktı. Seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan arkadaş grubuna çarptı. N.B.S hayatını kaybetti. İşte sizler için derlediğimiz 13 Aralık tarihli TAKVİM yaşam haberleri....

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Aralık 2023 Güncelleme 13 Aralık 2023, 07:01
Kaza değil cinayet! Kadıköy’de feci kaza: Trafik ışıklarında karşıya geçen kadın maganda kurbanı oldu

İstanbulKadıköy'deki Bağdat Caddesi'nde bir araya gelen biri kadın 4 arkadaş, yanlarında köpeğiyle sahil gezintisine çıktı. Bu sırada bir otomobil ile motosikletin sürücüleri Caddebostan sahil yolunda tartıştı. Seyir halinde olan motosiklet, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu trafik ışıklarında karşıya geçmeye çalışan arkadaş grubuna çarptı. N.B.S hayatını kaybetti. 2'si kadın 3 arkadaş ise yaralandı. İ.B'nın bacakları kırıldı. Damarları koptu. P. T.S'in yaralı köpeği de ameliyata alındı. Otomobil sürücüsü E.K, tutuklandı. (Mustafa BAKIRHAN)


MANTARDAN tuzak çıktı
Kocaeli Gebze'deki Denizli Göleti civarındaki ormanlık alanda mantar toplayan bir vatandaş, bir erkeğin kanlar içerisinde hareketsiz halde yattığını fark etti. İhbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerde bıçaklanarak öldürülen kişinin fırın işletmeciliği yapan iş adamı Mesut Ulusoy (54) olduğu tespit edildi. 2 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından olaya karışmış olabileceği değerlendirilen 6 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 2 şüpheliden birinin Mesut Ulusoy'un dükkanında çalışan olduğu ortaya çıktı.




SKANDAL BU MÜDÜR
Antalya'da bir ortaokul müdür olan S.Ö. (48), aynı okuldaki kadın öğretmen N.Ö. ile evlendi. Başka bir okulda da veli H.T. ile aşk yaşadı. Hakkında soruşturma açıldı. Kınama cezası verilen S.Ö. Aksu'da bir ilkokula müdür olarak atandıktan sonra öğretmenler odasında 'eşi' olarak tanıttığı sevgilisi H.T. fotoğraf çektirip, okulun sosyal medya hesaplarından paylaştı. Öğretmen eşi de fotoğrafları, devam eden boşanma davası dosyasına sundu.


'ÖMÜR'ADADI
İstanbul Beykoz'da 4 katlı, asansörlü villada yaşayan Ömür Gedik, hayvansever olarak ün yaptı. Kendisini can dostlara adadı. Lüks villasında 30'a yakın kediye kucak açtı. HAÇİKO'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Gedik, sadece kediler için değil, bütün canlılar için mücadele verdiğini anlattı. Kediler için Boğaz manzaralı bir balkon ve odalar arasında geçiş için de bir tünel yaptırdı.


BABAM SAĞ OLSUN
Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı eski milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, her türlü motorlu aracı kullanabilen 4 yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 26 milyon liralık Rolls-Royce'un direksiyonuna geçti. Gaza basıp son sürat ilerledi. O anları ise sosyal medyadan servis etti. İzleyenler, adeta pes dedi. Hızlı şoför Zayn, paylaşıma "Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.


NETANYAHU DEĞIŞMELİ
ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını söyledi. Biden, "Netanyahu iyi bir dost, ama değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Netanyahu gelecekte Filistin Devletine 'hayır' diyemez" ifadelerini kullandı.



105 MİLYON DEVRETTİ
6 BİLEN çıkmayınca 105 milyon 480 bin lira devretti. 5 bilenler 82 bin 44'er, 4 bilenler 2 bin 512'şer, 3 bilenler 112'şer, 2 bilenler ise 11'er lira alacak.

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