Kaza değil cinayet! Kadıköy’de feci kaza: Trafik ışıklarında karşıya geçen kadın maganda kurbanı oldu



'ÖMÜR'NÜ ADADI

İstanbul Beykoz'da 4 katlı, asansörlü villada yaşayan Ömür Gedik, hayvansever olarak ün yaptı. Kendisini can dostlara adadı. Lüks villasında 30'a yakın kediye kucak açtı. HAÇİKO'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan Gedik, sadece kediler için değil, bütün canlılar için mücadele verdiğini anlattı. Kediler için Boğaz manzaralı bir balkon ve odalar arasında geçiş için de bir tünel yaptırdı.



BABAM SAĞ OLSUN

Dünya şampiyonu motosiklet yarışçısı eski milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, her türlü motorlu aracı kullanabilen 4 yaşındaki oğlu Zayn şimdi de 26 milyon liralık Rolls-Royce'un direksiyonuna geçti. Gaza basıp son sürat ilerledi. O anları ise sosyal medyadan servis etti. İzleyenler, adeta pes dedi. Hızlı şoför Zayn, paylaşıma "Ehliyet için 14 yıl daha beklemen gerekiyor Zayn" notunu düşmeyi de ihmal etmedi.



NETANYAHU DEĞIŞMELİ

ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını söyledi. Biden, "Netanyahu iyi bir dost, ama değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Netanyahu gelecekte Filistin Devletine 'hayır' diyemez" ifadelerini kullandı.





105 MİLYON DEVRETTİ

6 BİLEN çıkmayınca 105 milyon 480 bin lira devretti. 5 bilenler 82 bin 44'er, 4 bilenler 2 bin 512'şer, 3 bilenler 112'şer, 2 bilenler ise 11'er lira alacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN