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Motokuryelere yeni düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmeciler, teslim aldıkları gönderi taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelere yönelik yapılacak olan yeni düzenleme ile ilgili sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonrasında bir taslak hazırlandığını belirterek, ilgili yönetmelikte yapılacak düzenlemeden sonra kurye işletmecilerinin, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, "Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak." dedi

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 17:49 Güncelleme 11 Aralık 2023, 18:59
Motokuryelere yeni düzenleme! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: İşletmeciler, teslim aldıkları gönderi taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kuryelerle ilgili bir yönetmelik değişikliği taslağı hazırlandığını söyledi. Sektör temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerden onların talepleri ve vatandaşın ihtiyaçlarını dikkate alan bir düzenleme hazırladıklarını vurgularken, detaylar hakkında bilgi verdi.
Taslakta, teslim süresine ilişkin düzenlemeler yapıldığını belirten Bakan Uraloğlu, "Düzenlemeden sonra, kurye işletmecileri, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacak. Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimi sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve motokuryelerin yaşadığı kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" dedi.

HERKESİN MOTOKURYELİK YAPMASININ ÖNÜNE GEÇİLECEK
Bakan Uraloğlu, sektörde kullanılan araçların yaşlarında da sınırlama getirdiklerini belirterek, motokuryelerin kullandığını araçların belli yaştan büyük olmaması gerektiğini aktardı. Taslağa göre kuryelerin yetki belgesi alması gerektiğine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar Bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçmiş olacağız" açıklamasını yaptı. Motokuryelerin vatandaşla birebir temasta bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, kurye olarak faaliyet göstereceklerde belirli suçlardan hükümlü olmaması şartı aranacağının altını çizdi.

Uraloğlu, kurye işletmecilerinin taşıyabileceği ürünler ve faaliyet alanlarının da belirlendiğini belirterek, kurye işletmecilerinin, tek parçada en fazla 20 kilogram ağırlığında veya 100 desimetreküp hacminde olan ve kargo niteliği taşımayan eşyayı taşıyabileceğini de söyledi.

ALICISINA TESLİM EDİLEMEYEN GÖNDERİLER, AYNI SÜREDE GÖNDEREN KİŞİ YA DA KURUMA GERİ GÖTÜRÜLECEK
Yapılacak yeni düzenleme ile motokuryeler, taşıdıkları gönderilerin hasara uğramamasından sorumlu olacak ve çevreyi ve insan sağlığını koruma ve çevre kirliliğini önleme amacıyla gerekli tedbirlere uyacak. Kişisel verilerin korunmasına yönelik tedbirlere uygun davranarak, gönderici ve alıcı bilgilerinin gizliliğini sağlayacak. Engellilerin hizmete erişimi yönünde gerekli tedbirleri alacak, il mülki idare amiri tarafından konulan tedbir, kaide ve yasaklamalara uyacak.
Alıcısına teslim edilemeyen gönderiler, aynı sürede gönderen kişi ya da kuruma geri götürülecek. Gönderinin, gönderici veya alıcı tarafından açılmasının talep edilmesi halinde, bu talep yerine getirilebilecek. Ayrıca, küçük çaplı kurye işletmecileri sadece kendi ilinde veya komşu iller arasında, büyük çaplı kurye işletmecileri ise ülkenin her ilinde faaliyet gösterebilecek.

YETKİ BELGELERİNE KAYDEDİLECEK MOTOSİKLET VE MOPEDLER 10 YAŞINDAN, ASGARİ KAPASİTEYİ SAĞLAYACAK KAMYONET VE OTOMOBİLLER İSE 20 YAŞINDAN BÜYÜK OLAMAYACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamada kurye işletmecilerini, kullandıkları motosiklet veya mopedlerin muayene ve sigortalarını yaptıracak. Kuryeler, satılması, sevk edilmesi ve ticareti yasak bir gönderiyi kabul edemeyecek.

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