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Google'da 2023 yılında en çok aranan kelime ne oldu? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Google'da en çok aranan kişiler, diziler hangileri?

Türkiye'nin en çok tercih edilen arama motorlarından Google Türkiye'de yılın en çok aranan kelimeleri açıklandı. Google, 2023 yılında öne çıkan arama trendlerini 'Google Year in Search 2023' adıyla yayınladı. En çok aranan kelimelerde Sinan Oğan, Dilan Polat ve Zaha ilk 3'e girdi. Peki, Google'da 2023'te en çok neler arandı? Türkiye'de trend olan aramalar hangileri? Türkler Google'da en çok neyi araştırdı 2023? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 11 Aralık 2023, 13:03 Güncelleme 11 Aralık 2023, 13:03
Google’da 2023 yılında en çok aranan kelime ne oldu? Türkiye’de trend olan aramalar hangileri? Google’da en çok aranan kişiler, diziler hangileri?

Google'da yılın en çok aranları yayınlandı. En çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkye'de 2023 yılı içerisinde en çok aranan konuların listesini paylaştı.

2023 yılının arama trendleri - Türkiye

İsimler

Sinan Oğan

Dilan Polat

Zaha

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Diziler

Yalı Çapkını

Wednesday

Kızılcık Şerbeti

Aile

Hudutsuz Sevda

Nasıl?

Teravih Namazı Nasıl Kılınır

Bayram Namazı Nasıl Kılınır

Deprem Nasıl Oluşur

Seçim İkinci Tura Nasıl Kalır

Basınç Ölçer Nasıl Yazılır

Ne Giyilir?

İş Görüşmesinde Ne Giyilir

İlkbaharda Ne Giyilir

Umrede Ne Giyilir

Aile Tanışmasında Ne Giyilir

16 Derecede Ne Giyilir

Nerede

Deprem Nerede Oldu

Elbistan Nerede

Gazze Nerede

Fas Nerede

Nerede Oy Kullanacağım

Tarifler

Aşure Tarifi

Güllaç Tarifi

Acai bowl Tarifi

Krem Karamel Tarifi

Lalanga Tarifi

Ne Zaman

Meteor Yağmuru Ne Zaman

Seçim Ne Zaman

İkinci Tur Ne Zaman

Borsa Ne Zaman Açılacak

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak

Burçlar

En Sevilmeyen Burçlar

En Üzgün Burçlar

En Tatlı Burçlar

Toprak Grubu Burçları

Sabit Burçlar Hangileri

Kaybettiklerimiz

Taha Duymaz

Metin Uca

Özkan Uğur

Seda Fettahoğlu

Deniz Baykal

Şarkı Sözleri

Antidepresan Şarkı Sözleri

Enerji Şarkı Sözleri

Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri

Müphem Şarkı Sözleri

Ali Cabbar Şarkı Sözleri

Plakalar

88 Nerenin Plakası

50 Plaka Nerenin Plakası

23 Plaka Nerenin Plakası

25 Plaka Nerenin Plakası

21 Plaka Nerenin Plakası

Hissediyorum...

Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum

Sürekli Yorgun Hissediyorum

Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

Karında Kalp Atışı Hissediyorum

Sürekli Aç Hissediyorum

Neden Deprem Oluyor Gibi Hissediyorum

Kendimi Çok Yalnız Hissediyorum

Hasta Olacak Gibi Hissediyorum

Kendimi Halsiz Hissediyorum

Kendimi Değersiz Hissediyorum

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