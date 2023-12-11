Google’da 2023 yılında en çok aranan kelime ne oldu? Türkiye’de trend olan aramalar hangileri? Google’da en çok aranan kişiler, diziler hangileri?

Google'da yılın en çok aranları yayınlandı. En çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkye'de 2023 yılı içerisinde en çok aranan konuların listesini paylaştı.
Google'da yılın en çok aranları yayınlandı. En çok tercih edilen arama motorlarından Google, Türkye'de 2023 yılı içerisinde en çok aranan konuların listesini paylaştı.
2023 yılının arama trendleri - Türkiye
İsimler
Sinan Oğan
Dilan Polat
Zaha
Kemal Kılıçdaroğlu
Muharrem İnce
Diziler
Yalı Çapkını
Wednesday
Kızılcık Şerbeti
Aile
Hudutsuz Sevda
Nasıl?
Teravih Namazı Nasıl Kılınır
Bayram Namazı Nasıl Kılınır
Deprem Nasıl Oluşur
Seçim İkinci Tura Nasıl Kalır
Basınç Ölçer Nasıl Yazılır
Ne Giyilir?
İş Görüşmesinde Ne Giyilir
İlkbaharda Ne Giyilir
Umrede Ne Giyilir
Aile Tanışmasında Ne Giyilir
16 Derecede Ne Giyilir
Nerede
Deprem Nerede Oldu
Elbistan Nerede
Gazze Nerede
Fas Nerede
Nerede Oy Kullanacağım
Tarifler
Aşure Tarifi
Güllaç Tarifi
Acai bowl Tarifi
Krem Karamel Tarifi
Lalanga Tarifi
Ne Zaman
Meteor Yağmuru Ne Zaman
Seçim Ne Zaman
İkinci Tur Ne Zaman
Borsa Ne Zaman Açılacak
Üniversiteler Ne Zaman Açılacak
Burçlar
En Sevilmeyen Burçlar
En Üzgün Burçlar
En Tatlı Burçlar
Toprak Grubu Burçları
Sabit Burçlar Hangileri
Kaybettiklerimiz
Taha Duymaz
Metin Uca
Özkan Uğur
Seda Fettahoğlu
Deniz Baykal
Şarkı Sözleri
Antidepresan Şarkı Sözleri
Enerji Şarkı Sözleri
Bi' tek Ben Anlarım Şarkı Sözleri
Müphem Şarkı Sözleri
Ali Cabbar Şarkı Sözleri
Plakalar
88 Nerenin Plakası
50 Plaka Nerenin Plakası
23 Plaka Nerenin Plakası
25 Plaka Nerenin Plakası
21 Plaka Nerenin Plakası
Hissediyorum...
Sürekli Başım Dönüyor Gibi Hissediyorum
Sürekli Yorgun Hissediyorum
Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum
Karında Kalp Atışı Hissediyorum
Sürekli Aç Hissediyorum
Neden Deprem Oluyor Gibi Hissediyorum
Kendimi Çok Yalnız Hissediyorum
Hasta Olacak Gibi Hissediyorum
Kendimi Halsiz Hissediyorum
Kendimi Değersiz Hissediyorum