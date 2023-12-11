Evine bu bitkiyi koyan mucizeyi yaşıyor! Onun olduğu yere hiçbir haşere adım atamıyor: Bir deneyen bir daha bırakamayacak

Koruyucu Eldiven Kullanımı Uyarısı

Ancak, kafurun güçlü ve rahatsız edici bir kokusu olduğunu unutmamak önemlidir. Kullanım sırasında dikkatli olunmalı ve kafurun insanlar ve evcil hayvanlar için de tahrişe neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Kafur doğrudan cilde uygulandığında tahrişe neden olabilir, bu nedenle kullanırken koruyucu eldiven giymeniz önerilir.

Kafur bitkisi, doğal bir böcek kovucu olarak tanınır ve güçlü, karakteristik kokusuyla çeşitli haşereleri ve hayvanları uzaklaştırmada etkilidir.